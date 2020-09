Triediť odpad nestačí, známe tváre vyzývajú vládu na znižovanie uhlíka

Petícia žiada jasné kroky v riešení klimatické krízy.

24. sep 2020 o 20:14 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Aj keď čoraz viac ľudí triedi odpad či obmedzuje cestovanie autom, Slovensko ako krajina stále podľa aktivistov klimatickú zmenu berie na ľahkú váhu. Aktivisti, umelci a ďalšie známe tváre preto spúšťajú petíciu, ktorá má tlačiť na vládu, aby znížila množstvo produkovaného uhlíka.

„Môžeme si zobrať pukance a pasívne sa prizerať, ako nám postupne degraduje pôda, vysychajú studne a dúfať, že prívalové dažde so záplavami sa vyriešia samy. Alebo sa budeme správať logicky a zainvestujeme do prevencie,“ povedal moderátor rádia Expres Michal Sabo, jeden zo zakladateľov iniciatívy.

Petíciu vo videu podporili herečky Táňa Pauhofová, Kristína Tormová, Zuzana Šebová, klimatológ Jozef Pecho či moderátori Viktor Vincze alebo Martin Šmahel.

Slovensko a klimatické zmeny

Globálne otepľovanie napríklad na Sibíri spôsobilo roztopenie zamrznutej pôdy a uvoľnenie desaťročia starých baktérii antraxu alebo minuloročné požiare v Austrálii, pri ktorých zhorela plocha dvakrát väčšia ako Maďarsko.

Slovensko je síce v menej ohrozenej časti sveta, no aj tu sú podľa aktivistov prejavy klimatickej zmeny ako rozsiahle jarné suchá striedané prívalovými dažďami a povodňami.

„Klimatická kríza dnes už nie je len imaginárnym pojmom, o ktorom hovoria vedci a niekoľko klimatických aktivistov. Je každodennou realitou stá miliónov ľudí vrátane obyvateľov Slovenska,“ tvrdí Marta Fandlová z projektu Mladí za klímu.

Slovensko sa už zaviazalo k zníženiu uhlíkových emisií podpisom Parížskej dohody a navyše tri zo štyroch vládnych strán OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí pred voľbami sľúbili dosiahnuť uhlíkovú neutralitu už v roku 2040.

Slovník pojmov Klimatická zmena – Zmeny v klíme, spôsobené skleníkovým efektom v atmosfére, za ktorým je človek. Klimatická núdza – Stav klimatickej núdze vyhlásil Európsky parlament minulý rok. Týmto krokom sa prihlásili k tomu, aby sa všetky budúce legislatívne a rozpočtové návrhy v EÚ zosúladili s cieľom obmedziť globálne otepľovanie pod úrovňou 1,5°C. Globálne otepľovanie – Vzostup priemernej teploty atmosféry a oceánov. Od roku 1880 sa Zem oteplila o 0,85 stupňa Celzia a tento proces sa bude zrýchľovať. Ak budú emisie plynov naďalej stúpať, do roku 2100 by priemerné teploty podľa najhoršieho scenára mohli narásť o 6,5 až 7 stupňov Celzia. Uhlíková neutralita – Stav, keď emisie skleníkových plynov nie sú vyššie, než je schopnosť prírody a rôznych technológii zachytiť oxid uhličitý (CO2).

Doteraz však podľa aktivistov chýbajú konkrétne kroky a neexistuje ucelená legislatíva, ktorá by riešila problém klimatickej zmeny.

Čo žiadajú

Ľudia v petícii žiadajú, aby parlament vyhlásil stav klimatickej núdze a zaviazal vládu, aby pripravila zákony a projekty na dosiahnutie uhlíkovej neutrality v roku 2040.

Zjednodušene pri uhlíkovej neutralite ide o to, aby emisie skleníkových plynov neboli vyššie, než je schopnosť prírody a rôznych technológii zachytiť oxid uhličitý (CO2). To sa dá dosiahnuť najmä znižovaním vypúšťania skleníkových plynov do vzduchu a zároveň zalesňovaním krajiny.

Už do konca roka 2021 by podľa petície mala byť schválená štátna stratégia, ako túto uhlíkovú neutralitu do roku 2040 dosiahnuť.

Zároveň od štátu chcú, aby podporil sprísnenie klimatických cieľov, ktoré navrhuje Európska únia.

Konkrétne Európska komisia navrhuje zvýšenie záväzku redukcie emisií CO2 do roku 2030 oproti súčasným 40 percentám v porovnaní s rokom 1990 na 55 percent. Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie žiada zníženie až o 60 percent.

V prípade Slovenska by na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2040 bolo treba zredukovať emisie až o 65 percent a to do roku 2030.

Škody sú v miliardách eur

Slovensko už teraz vypracovaný návrh na znižovanie uhlíka, ktorý však počíta do roku 2030 len s redukciou o 47 percent do roku 2030. Návrh odhaduje, že by to Slovensko stálo asi 1,8 percent HDP ročne, čiže dokopy asi 8 miliárd eur.

Medzi rokmi 1980 až 2017 dosiahli na Slovensku ekonomické straty z extrémov zmeny klímy hodnotu takmer 1,7 miliardy eur.

Znižovaniu uhlíka sa aj tak podľa Saba krajina nevyhne a teraz má príležitosť využiť prostriedky, ktoré poskytuje EÚ v rámci boja so súčasnou pandemickou krízou.

„Máme k dispozícii veľký balík peňazí, ktoré môžeme investovať, aby sme ten prechod od uhlíkového hospodárstva k čistým energiám urýchlili,“ povedal Sabo.