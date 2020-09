Planéta si bez nás vystačí, my bez nej nie. Klimatickí aktivisti spustili petíciu

Iniciatíva Klíma ťa potrebuje chce, aby vláda viac riešila klimatickú zmenu.

25. sep 2020 o 12:18 TASR

BRATISLAVA. Iniciatíva Klíma ťa potrebuje spúšťa petíciu "Za klímu, za budúcnosť".

Cieľom je, aby slovenská vláda upriamila viac pozornosti na riešenie klimatickej zmeny. Zároveň chce, aby sa otvorila celospoločenská diskusia o vplyve klimatickej zmeny na svet a Slovensko.

V piatok o tom informovali aktivisti a zakladatelia iniciatívy.

Slovensku chýba plán

Na Slovensku podľa signatárov neexistuje ucelená legislatíva, ktorá by riešila problém klimatickej zmeny. Slovensko nemá ani stratégiu či plán, akým chce dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.

Signatári petície žiadajú Národnú radu, aby vyhlásila stav klimatickej núdze a zaviazala vládu, aby v rámci neho podriadila prípravu a schválenie legislatívy, štátnych politík a projektov s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v roku 2040.

Druhou požiadavkou je, aby parlament zaviazal vládu, aby do konca roka 2021 pripravila a schválila štátnu stratégiu uhlíkovej neutrality Slovenskej republiky do roku 2040. Malo by ísť podľa iniciatívy o plán krokov v jednotlivých odvetviach hospodárstva.

Prísnejšie ciele

Národná rada má tiež zaviazať vládny kabinet k podpore sprísnenia klimatických cieľov, ktoré navrhuje Európska únia, požadujú iniciátori petície. Ide o zvýšenie záväzku redukcie emisií oxidu uhličitého do roku 2030 o 55 percent oproti súčasným 40 percentám.

"Planéta je bez nás v poriadku. To my bez nej neprežijeme a to nie je apokalyptický scenár, to je fakt," povedal pre TASR moderátor a jeden zo signatárov petície Michal Sabo. Politici podľa neho pre klímu nerobia nič, pretože to je skutkový stav.

Signatári pripomínajú, že klimatická zmena bude mať na globálnej úrovni ekologické, spoločenské, ekonomické a politické dôsledky. Tie sa dotknú aj Slovenska.

"Rozsiahle jarné suchá striedané prívalovými dažďami a povodňami, ktoré ničia majetok ľudí aj infraštruktúru, sú len jedným z hmatateľných prejavov klimatickej zmeny," tvrdia.

Marta Fandlová z projektu Mladí za klímu hovorí, že snahou iniciatívy je, aby sa téma klimatickej zmeny dostala čo k najširšej verejnosti. "Do nejakej miery je táto téma v zelenej či liberálnej bubline. Chceme to dostať všade a tlačiť na politikov, aby si uvedomili, akému vážnemu problému čelíme," poznamenala. Sabo sa s Fandlovou zhodli, že každý človek by mal byť klimatický aktivista.

Petíciu podporili desiatky osobností

Petíciu podporilo viac ako 150 osobností verejného života, umelci, herci, influenceri a odborníci v oblasti ochrany životného prostredia a dve desiatky mimovládnych organizácií.

Iniciatívu Klíma ťa potrebuje založili ľudia venujúci sa zeleným témam, ako napríklad Natália Pažická, zakladateľka iniciatívy Platforma udržateľnosti Zuzana Dutková, koordinátor hnutia Fridays For Future Slovensko Jakub Hrbáň a novinár a spisovateľ Jakub Filo, taktiež aj Sabo a Fandlová.