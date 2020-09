Vysoká škola by mohla odnímať tituly, novela ide do druhého čítania

Nové pravidlá sa majú vzťahovať na záverečné práce odovzdané po januári 2021.

25. sep 2020 o 13:06 (aktualizované 25. sep 2020 o 13:13) TASR, SITA

BRATISLAVA. Parlament posunul do druhého čítania novelu vysokoškolského zákona, ktorá umožní vysokej škole odnímať vysokoškolské tituly.

Za školu by mal konať rektor na návrh poradnej komisie. Novela by mala vstúpiť do platnosti od začiatku roka 2021.

Vzťahovať sa má na záverečné práce študentov odovzdané po januári 2021 či štátne skúšky, ktoré budú vykonané rovnako po januári 2021. Zaviesť by sa mal aj princíp, „kto akademický titul prideľuje, ten ho odníma“.



Koaliční poslanci v návrhu novely píšu, že problematika odnímania titulov je témou, ktorá dlhodobo rezonuje vo verejnosti.

„V tejto oblasti je potrebné sa vysporiadať s niekoľkými otázkami, najmä čo odnímať, za akých okolností odnímať, kto má rozhodovať v prvom stupni aj v druhom stupni, do akého času od absolvovania štúdia/udelenia titulu je možné rozhodovať, a aké majú byť následky rozhodnutia,“ uvádzajú v materiáli.