O post šéfa štátnych ochranárov sa uchádzajú Dušan Karaska a Karol Pepich

Výsledky piatkového vypočutia kandidátov oznámia v najbližších dňoch.

25. sep 2020 o 14:33 SITA

BRATISLAVA. Do druhého kola výberového konania na pozíciu generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody postúpili dvaja kandidáti, a to Dušan Karaska a Karol Pepich. Pre agentúru SITA to uviedol Slavomír Held z tlačového odboru ministerstva životného prostredia.

V prvom kole, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 24. septembra, postúpili z celkovo siedmich kandidátov riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava Dušan Karaska a riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava Karol Pepich. Zvyšných päť uchádzačov nedosiahlo 75 percent celkového počtu bodov, ktoré sú stanovenou hranicou na postup do druhé kola.

Verejné vypočutie kandidátov na post generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody sa uskutočnilo v piatok dopoludnia v átriu budovy ministerstva životného prostredia. Obaja postupujúci kandidáti prezentovali svoje vízie a ciele, ktoré by chceli v pozícii riaditeľa dosiahnuť.

Karaska aj Pepich vo svojich prezentáciách zdôraznili súčasné podfinancovanie Štátnej ochrany prírody, jej nedostatočné kompetencie v oblasti ochrany prírody či potrebu zmeny jej financovania.



Podľa envirorezortu postup do druhého kola výberového konania nezaručuje, že jeden z dvojice kandidátov automaticky musí získať post generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody. Existuje tak možnosť, že na pracovnú pozíciu nebude vybraný ani jeden z dvojice uchádzačov.



Výsledky piatkového verejného vypočutia kandidátov oznámi výberová komisia ministerstva životného prostredia v najbližších dňoch.

Predošlého riaditeľa Štátnej ochrany prírody Martina Lakandu odvolal z funkcie súčasný minister Ján Budaj (OĽaNO) koncom apríla. Ako dôvody uviedol, že Lakanda počas svojho pôsobenia podpísal viaceré sporné zmluvy. Tie šéf envirorezortu podstúpil na preverenie orgánom činným v trestnom konaní.

V súčasnosti je vedením dočasne poverený Daniel Baláž.