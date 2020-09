Správy, ktoré v uplynulom týždni zaujali cudzincov.

25. sep 2020 o 14:10 The Slovak Spectator

1. Miliardy z Bruselu nemusia byť výhra. Všetci by sme sa mali pýtať ako ich použijeme: Congratulations, you’ve won a thousand euros!

2. Matovič a Kollár zlyhali v teste transparentnosti: Trust me, I’m not a politician

3. Učiteľ zo Svitu chce pomôcť zmeniť slovenské školstvo. Na svojich rómskych žiakov je mimoriadne pyšný: I’m proud of my Roma pupils, a teacher from a Svit school says

4. Chcete spoznať Bratislavu trocha inak? Nová mestská hra vás vezme na hrad aj na korzo: City discovery game puts Bratislava in a new light

Článok pokračuje pod video reklamou

5. Francúzsko vedľa Ruska, Rakúsko pri Španielsku. Na námestie v Komárne je nájdete celú Európu: Komárno: A city on the edge (from our archive)

6. Štefánikova cyklomagistrála lemujúca Malé Karpaty je kompletná: Last 35 kilometres of Štefánikova cycling route opens in Bratislava Region

7. Ruská verzia Simpsonovcov, prehliadka Bratislavy v angličtine či repliky Da Vinciho vynálezov. Pozrite si, čo je nové v kultúre a cestovaní: Roundup: Russian remake of The Simpsons and Leonardo da Vinci replica machines

8. Voči štúdiu na súkromnej internátnej škole bol skeptický. Mladému Partizánčanovi nakoniec pomohla dostať sa na univerzitu v Kanade: His initial bet on an unknown school got him to Canada

9. Čím Bratislava pripomína americkej veľvyslankyni Washingon: Bratislava reminds me of D.C., American diplomat claims

10. V mojom mene sú dva svety, hovorí fotografka s vietnamskými koreňmi: A flower by any other name: How a Vietnamese photographer blossomed in Slovakia

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu. Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.