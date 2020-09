Dobré ráno: Mal chytať najväčších podvodníkov, sám skončil v rukách polície

Kto to je Ľudovít Makó.

27. sep 2020 o 23:59 Tomáš Prokopčák, Roman Cuprik

Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/5hb8q-ed2006?from=pb6admin&download=1&version=1&auto=0&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Helvetica&skin=1&pfauth=&btn-skin=103

Bol riaditeľom Kriminálneho úradu finančnej správy. No medzičasom Ľudovíta Makóa polícia zatkla v rámci akcie Boží mlyn pre podozrenia, že sa ako člen organizovanej skupiny v minulosti zúčastňoval na vydieraní a obmedzovaní osobnej slobody.

Už nejaký čas sa pritom špekulovalo, ako nadobudol svoj majetok. K

to to je Ľudoví Makó a ako človek, ktorý mal strážiť naše peniaze a vyšetroval najzávažnejšie daňové a colné zločiny, nakoniec skončil sám v rukách polície?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Romanom Cuprikom.

Zdroj zvukov: TV Markíza

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Daniel Lipšic nebude kandidovať na generálneho prokurátora. Napísal to v piatok na sociálnych sieťach, kde tvrdil, že sa vidí skôr v právnej praxi. Špekuluje sa však, že Lipšic by sa mohol stať špeciálny prokurátorom.

Hygienici odkázali premiérovi Igorovi Matovičovi, že nie je v ich silách kontrolovať jeho svadby. Ten totiž presadil miernejšie pravidlá pre svadby a ešte sa v tým minulosti chválil. Koncom minulého týždňa pritom denný prírastok nakazených prekročil 400 a percentuálny počet nakazených na testovaných prekročil sedem percent. WHO pritom hovorí, že všetko nad päť percent je zlé.

Google bude na svojich mapách zobrazovať miesta s výskytom ochorenia COVID-19. Ukazovať by mapy mali sedemdňový priemer na stotisíc obyvateľov. Užívatelia máp si tiež budú môcť pozrieť, či počet prípadov na mieste klesá, alebo rastie.

V piatok po celom svete prebiehali známe klimatické štrajky. Táto akcia bola prvou od začiatku pandémie, ľudia tak namiesto prítomnosti v uliciach využívali skôr sociálne siete a digitálne platformy. Denník SME napríklad vyšiel so špeciálnym vydaním, mimoriadne texty vrátane eseje Neobývateľná zem od Davida Wallace Wells nájdete aj na našom webe.

Odporúčanie

Dnešné odporúčanie pre vás nachystal Dávid Tvrdoň. Odporúča dramatický seriál Boj o moc (Succession). Tento seriál a sitkom Schitt's Creek sa minulý týždeň stali veľkými víťazmi televíznych cien Emmy. Práve Boj o moc si môžete pozrieť aj na slovenskom HBO GO. Ide o melodrámu bohatej rodinnej dynastie, ktorá pripomína v rodinu mediálneho magnáta Ruperta Murdocha. Seriál je napínavý, vtipný, ale aj plný zvratov, intríg a rodinnej drámy so skvelými hercami a výbornými dialógmi. Keby neprišla pandémia, mohli by ste si pozrieť tri série, ale zatiaľ sú v archíve k dispozícii prvé dve.

Všetky podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.