Zverenecké fondy by mohli fungovať aj na Slovensku, plánuje Kolíková

Právna úprava má nadväzovať na rekodifikáciu občianskeho zákonníka.

26. sep 2020 o 20:04 TASR

BRATISLAVA. Zverenecké fondy by mohli fungovať aj na Slovensku. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) plánuje prijať potrebnú legislatívu, musí však podľa nej riešiť otázku konfliktu záujmov tak, aby sa neobchádzal základný cieľ, prečo je majetok v zvereneckom fonde.

TASR to potvrdil hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla.

"Neprichádza do úvahy, aby správou majetku verejného funkcionára bola poverená blízka osoba. Preto je nevyhnutné dôsledne vyriešiť konflikt záujmov pri implementácii takéhoto inštitútu," zdôraznila ministerka.

Právna úprava súvisiaca so zvereneckými fondmi má nadväzovať na rekodifikáciu občianskeho zákonníka, ktorá by sa mala podľa rezortu uskutočniť do roka.

Nový inštitút by podľa Kolíkovej nemal slúžiť len na správu majetku osôb, ktoré vstúpia do verejnej funkcie.

"Môže ísť napríklad o situáciu, keď by dedičom bola osoba, ktorá je maloletá a prianím poručiteľa je, aby jej celý majetok nebol poskytnutý hneď, ale dával by sa k dispozícii postupne, povedzme s ohľadom na vek," dodala.

Zverenecký fond by v takejto situácii podľa ministerky riešil primerané nakladanie i správu majetku, aj s ohľadom na prianie a vôľu poručiteľa.