Vláda vyplatí všetky členstvá v medzinárodných vedeckých organizáciach

Schválili rozpočtové opatrenie, ktoré zaistí zaplatenie zvyšných členstiev.

27. sep 2020 o 17:10 SITA

BRATISLAVA. Tento rok budú vyplatené všetky členstvá vo výskumných medzinárodných organizáciach.

Pre agentúru SITA to potvrdil štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre vedu a výskum Ľudovít Paulis (SaS).

Uviedol, že bolo schválené rozpočtové opatrenie s Ministerstvom financií SR, ktoré zaistí financie na tretiu aj štvrtú splátku za CERN. Zaplatené bude aj členstvo na Európskom röntgenovom laserovom zariadení (XFEL).



Paulis ďalej prezradil, že je istý konsenzus na prioritách navýšenia štátneho rozpočtu na budúci rok a členstvá v medzinárodných organizáciach by mali byť pokryté aj programovo.

„Lebo toto bola chronická vec, ktorá sa úplne zbytočne ťahala z roka na rok. My sme s tým nemohli nič iné robiť, keďže väčšina týchto členstiev bola založená na rozhodnutí vlády a tie prostriedky tam neboli rozpočtované. Bolo to zbytočné riziko štátneho rozpočtu, takže to teraz máme ošetrené a môžeme sa venovať komplexnejším problémom,“ povedal.

Doplnil, že je tam zahrnuté aj financovanie členstva v Európskej vesmírnej agentúre (ESA). Ráta sa pri ňom s pridruženým členstvom, teda s rozpočtom 4,5 milióna eur.

Na tieto členstvá je podľa tajomníka rozpočtovaných zhruba deväť miliónov eur, pričom reálna potreba bola približne 12 miliónov eur. Najväčší balík peňazí ide na členstvo v CERN, na ktorý je pridelená viac ako polovica rozpočtu pre medzinárodné organizácie.

Slovenská akadémia vied (SAV) a rektori piatich slovenských univerzít minulý rok v októbri upozornili na problémy s neplnením si záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv.

Bývalému vedeniu na čele s Martinou Lubyovou (nominantka SNS) sa ku koncu roka podarilo rozpočet navýšiť a uhradili všetky členské poplatky a dlhy.

Zaplatili zvyšnú polovicu dlhu v CERN-e a štvormiliónový dlh v Dubne, ktorý sa tam hromadil tretí rok a Slovensku preň hrozilo vylúčenie. Tlačový odbor vtedy uviedol, že ministerstvo školstva sa snaží uhrádzať tieto sumy, avšak náklady rastú rýchlejšie než rozpočtové krytie, ktoré má ministerstvo na tieto účely k dispozícii.