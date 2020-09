Začína sa výberové konanie na policajného prezidenta

Policajný zbor od septembra vedie dočasný prezident Peter Kovařík.

28. sep 2020 o 13:25 (aktualizované 28. sep 2020 o 14:24) TASR

BRATISLAVA. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) vypísal výberové konanie na prezidenta Policajného zboru (PZ).

Nový šéf polície sa teda bude napriek avizovaným zmenám zatiaľ vyberať podľa aktuálnych pravidiel. Šéf rezortu vnútra to potvrdil v pondelok.

"Zatiaľ je platná právna úprava na to, ako sa to bude robiť. My sme si zo zákona splnili povinnosť, ja som to dnes vypísal a bude vyhlásené výberové konanie. Zmena pravidiel nejde len zo dňa na deň. Vyžaduje si to aj legislatívnu zmenu," komentoval.

Mikulec doplnil, že čím viac ľudí sa do výberového konania prihlási, tým lepšie sa bude vyberať.

Uchádzači sa môžu hlásiť do 30. novembra. Záujemca o post šéfa polície musí mať v zbore odslúžených najmenej desať rokov, pričom aspoň päť z nich musel byť v riadiacej funkcii. Podmienkou je aj vysokoškolské vzdelanie či získanie špecializovaného policajného vzdelania.

Uchádzači sú tiež povinní ministerstvu predložiť koncepciu rozvoja a riadenia Policajného zboru.

Policajný zbor od septembra vedie dočasný prezident Peter Kovařík, nastúpil po odchode Milana Lučanského.

Zmena voľby policajného prezidenta má byť súčasťou reformy polície, ktorú avizovala vláda vo svojom programovom vyhlásení.