Kričal na plačúcu ženu, až kým sa nezlomila. Proti Makóovi vypovedá množstvo svedkov

Uznesenie opisuje Makóove metódy.

30. sep 2020 o 9:46 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Spolupracoval s takáčovcami, kŕmil ich informáciami a spolu vydierali viacerých ľudí. Tak opisuje prokurátor svoje zistenia o pôsobení bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa.

Vyplýva to z uznesenia o vzatí do Makóa do väzby z 19. septembra, ktoré má denník SME k dispozícii v anonymizovanej verzii.

V uznesení je meno zločineckej skupiny skryté, ale polícia už pri zadržaní Makóa spomínala takáčovcov.

Polícia má k dispozícii výsluchy členov skupiny, ktorí sa rozhodli spolupracovať, aj viacerých ľudí, ktorí tvrdia, že ich Makó ešte pred vstupom k daniarom ako šéf súkromnej SBS-ky ABAS zastrašoval a vydieral.

Makó výpovede týchto ľudí pred vyšetrovateľmi zľahčoval. Tvrdil, že si len robil svoju prácu riaditeľa súkromnej bezpečnostnej služby.