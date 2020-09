Korčok ocenil rozšírenie Digitálnej koalície o ďalšie krajiny

Aktivity Digitálnej koalície sa rozšírili o krajiny ako Bielorusko, Moldavsko či Uzbekistan.

29. sep 2020 o 14:40 TASR

BRATISLAVA. Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivana Korčoka (nominant SaS) teší, že sa aktivity Digitálnej koalície rozšírili o krajiny ako Bielorusko, Moldavsko či Uzbekistan.

Uviedol to v utorok počas otvorenia 3. ročníka spoločných študijných programov slovenských a ukrajinských univerzít, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave.

Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

"Rezort diplomacie je členom Digitálnej koalície, pričom prostredníctvom zastupiteľských úradov podporuje a prepája slovenské podnikateľské a akademické subjekty s partnermi v zahraničí. Teší ma však, že aktivity Digitálnej koalície sa rozšírili o krajiny, ako je Bielorusko, Moldavsko a Uzbekistan," poznamenal Korčok.

Osobitnú pozornosť venoval najmä bieloruským študentom.

"Vzhľadom na ťažké obdobie, ktoré mnohí z nich vo svojej krajine zažívajú, sme sa rozhodli ponúknuť 20 bieloruským vysokoškolských študentom, ktorých štúdium sa ocitlo v ohrození kvôli zložitej vnútropolitickej situácii, možnosť využiť mimoriadne schválené vládne štipendiá a pokračovať v štúdiu na Slovensku," dodal.

V príhovore pred študentmi a predstaviteľmi Digitálnej koalície šéf slovenskej diplomacie zároveň zdôraznil, že Slovensko musí reagovať na výzvy, ktorým čelí v súvislosti s digitálnou transformáciou sveta.

V tomto ročníku projektu na Slovensko prichádza 18 študentov z ukrajinských univerzít, z toho tri ženy a 15 mužov.

Partnerom projektu sa podarilo nájsť uplatnenie pre študentov v siedmich firmách.

"V súčasnosti sú študenti do konca septembra na stáži vo firmách v rámci letnej školy, počas ktorej sa aklimatizujú na podmienky vo firmách a na škole," informoval Juraj Kadáš z IT Asociácie Slovenska.

Prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský dodáva, že po viacročných skúsenostiach s ukrajinskými univerzitami si partneri projektu overili, že program má potenciál.

"Sme pripravení rozšíriť naše aktivity aj do Bieloruska a už sme podnikli prvé kontakty s bieloruskými partnermi. Vieme, že mnoho talentovaných bieloruských študentov IT bude mať veľké problémy doštudovať doma. Chceme im preto ponúknuť možnosť zapojiť sa do chystaného projektu a pomôcť im so získaním diplomu na Slovensku. Bude to pre nich skvelá príležitosť nielen doštudovať, ale zároveň aj získať prax a zamestnanie v EÚ," uzatvoril Lelovský.

Digitálna koalícia mobilizuje organizácie a inštitúcie naprieč súkromným, verejným a neziskovým sektorom pre spoločný postup pri riešení nedostatku digitálnych zručností.

Cieľom je, aby každý získal dostatočné digitálne zručnosti a zostal produktívny a zamestnateľný.

Konkrétnym príkladom naplňovania záväzkov rezortu diplomacie je pilotný magisterský slovensko-ukrajinský študijný program, ktorý sa naštartoval spoločne s IT Asociáciou Slovenska (ITAS) a Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave v Charkove 12. februára 2018.

"Primárne ide o vysokokvalifikované pozície programátorov, systémových inžinierov či dátových analytikov. ITAS aj pomocou Zastupiteľského úradu SR v Kyjeve a vďaka založeniu Slovensko-ukrajinského centra nadväzuje spoluprácu s tamojšími univerzitami a motivuje študentov k štúdiu na Slovensku," dodal rezort slovenskej diplomacie.

