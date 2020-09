Na celom území bude oblačno, pršať má najmä na severe

Na západe budú zrážky len miestami.

30. sep 2020 o 8:36 SITA

BRATISLAVA. V stredu bude na Slovensku oblačno až zamračené. Na mnohých miestach sa vyskytne dážď alebo prehánky, na krajnom severe aj výdatné zrážky. Na západe budú zrážky len miestami. Na vrcholoch Tatier sneženie.

Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej stránke.



Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od desať do 15 stupňov Celzia, na juhu západného a stredného Slovenska väčšinou do 17 stupňov. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov bude okolo päť stupňov.



Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou tri až desať, v nárazoch ojedinele okolo 14 metrov za sekundu (desať až 35, 50 km/h). V Banskobystrickom kraji miestami slabý vietor. Popoludní nad pásmom lesa bude prudký až búrlivý vietor.



Meteorológovia predpokladajú zrážky do desiatich milimetrov, na východe a Orave miestami desať až 25, na západe do troch milimetrov.



SHMÚ vydal meteorologické výstrahy pred intenzívnym dažďom v Prešovskom kraji pre okresy Bardejov, Humenné, Kežmarok, Medzilaborce, Poprad, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov a Svidník.