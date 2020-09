Na hromadných podujatiach bude môcť byť najviac 50 ľudí

Nariadenie bude platiť pre športové a kultúrne podujatia i omše.

30. sep 2020 o 10:24 (aktualizované 30. sep 2020 o 10:47) TASR

BRATISLAVA. Na všetkých hromadných podujatiach bude môcť byť maximálne 50 ľudí. Opatrenie, ktoré v stredu vydá Úrad verejného zdravotníctva, bude platiť pre športové a kultúrne podujatia i omše. Dôvodom je, aby medzi jednotlivými oblasťami nedochádzalo k "škriepkam".

Článok pokračuje pod video reklamou

S návrhom prišiel hlavný hygienik Ján Mikas, v stredu o tom pred rokovaním vlády informoval premiér Igor Matovič (OĽANO).

Súvisiaci článok Koronavírus: Pribudol rekordný počet infikovaných, zomreli ďalší traja pacienti (minúta po minúte) Čítajte

Matovič priblížil, že ak na športovom podujatí bude športovcov a celý realizačný tím tvoriť skupinu 50 ľudí, tak budú musieť hrať bez divákov.

Ak v divadle bude 20 hercov, tak bude môcť byť 30 divákov, a taktiež podľa toho sa počty budú dopĺňať v kostoloch podľa farárov, miništrantov a veriacich. Na všetkých má podľa predsedu vlády platiť "rovnaký meter".

"Zdá sa mi to v súlade so zdravým rozumom, aby sa nerobili žiadne výnimky a aby sa všetci cítili rovnako pred týmito opatreniami. Je to férový postoj ku každému," poznamenal premiér. Matovič dodal, že sa tak nerozlišuje ani medzi tým, či je to hromadné podujatie vonku alebo vo vnútri.