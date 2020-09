Česko nechce vydať Majského na Slovensko, rozhodol súd v Prahe

Rozhodoval Mestský súd v Prahe.

30. sep 2020 o 12:57 Peter Kováč

BRATISLAVA. Deväťročný trest, na ktorý Jozefa Majského odsúdil v júli Najvyšší súd, si podnikateľ napokon možno nebude musieť odpykať na Slovensku.

V stredu totiž Mestský súd v Prahe rozhodol, že Česko ho by ho nemalo vydať do domoviny.

Majský sa do Česka presunul tesne predtým, než o ňom po šestnástich rokoch naťahovania rozhodol Najvyšší súd.

Za hranice vraj odišiel kvôli liečbe a najskôr bol v nemocnici v Šumperku, kde v júni aj absolvoval operáciu. V súčasnosti má už aj české občianstvo, čo mu pomohlo aj pri stredajšom rozhodovaní.

Majský totiž vyhlásil, že by chcel dožiť v Česku, čo plánoval už pred odsúdením. Súd mu dal za pravdu.

Denníku SME to potvrdila hovorkyňa súdu Markéta Puci.

"Dôvod, prečo sa pán Majský nevydáva na Slovensko je taký, že je zároveň občanom Českej republiky. Aby bol vydaný, museli by byť splnené zákonné dôvody. Najmä to, že by s tým pán Majský ako občan musel súhlasiť, čo sa však nestalo," vysvetlila Puci.

Aj po odmietnutí však podnikateľ ostáva v predbežnej väzbe.

Proti rozhodnutiu Mestského súdu v Prahe o nevydaní na Slovensko však na mieste odvolali. Znamená to, že otázku vydania ešte raz posúdi Vrchný súd v Prahe.

Na Majského po júlovom verdikte Najvyššieho súdu vydala polícia európsky zatykač a podnikateľa zadržali českí policajti ešte v nemocnici.

České súdy napokon rozhodli o jeho vzatí do väzby a z nemocnice následne putoval do väznice na Pankráci.

Už od augusta sa však Majský snaží z väzobného stíhania aj vydania na Slovensko vykľučkovať. Najprv podal sťažnosť voči samotnému vzatiu do väzby a keď s ňou nepochodil, začalo sa aj konanie o jeho vydaní.

Podnikateľa odsúdili v kauze tunelovania nebankoviek BMG Invest a Horizont Slovakia.