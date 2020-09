Najdôležitejšie správy dňa: Proti Makóovi vypovedá veľa svedkov, opäť začne platiť núdzový stav

Pozrite si prehľad dnešného dňa.

30. sep 2020 o 18:30 Martin Vonšák, Zuzana Straková, TASR

Na Slovensku opäť začne platiť núdzový stav, koronaopatrenia budú prísnejšie.

Parlament o sprísňovaní interrupcií opäť nerozhodol.

Proti bývalému riaditeľovi Kriminálneho úradu finančnej správy vypovedá množstvo svedkov.

Trump je klaun, Biden hlúpy. V USA prebehla prvá predvolebná diskusia.

Predviedla skvelý výkon. Schmiedlová zdolala ďalšiu bývalú jednotku.

Prinášame prehľad najdôležitejších správ dnešného dňa:

Opatrenia sa sprísnia, začne platiť núdzový stav

Ďalší deň koronakrízy priniesol viacero alarmujúcich čísel. Testy na Slovensku odhalili 567 nových infikovaných, čo je nový rekord.

Počas septembra sa na Slovensku novým koronavírusom infikovalo viac ako šesťtisíc ľudí. Za jeden mesiac sa tak nakazilo viac ľudí ako za zvyšných šesť mesiacov pandémie. A navyše pribudli tri obete Covid-19.

Pre enormný nárast prípadov začnú od 1. októbra platiť sprísnené opatrenia. Zároveň začne opäť platiť núdzový stav.

Núdzový stav je podľa Ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu možné vyhlásiť za podmienky, že „došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie“. Núdzový stav už na Slovensku v súvislosti s koronavírusom platil od 15. marca do 13. júna tohto roku.

Rúško bude po novom potrebné aj v exteriéri, ak je osoba vzdialená menej než dva metre od ľudí, s ktorými nežije v jednej domácnosti.

Pôvodne sa navrhoval aj úplný zákaz hromadných podujatí. Hygienici napokon pripustili aspoň minimálnu účasť, do limitu sa však započítavajú aj športovci či organizátori. Hlavný hygienik Ján Mikas odporučil maximálne 50 ľudí bez rozdielu vonkajšieho alebo vnútorného podujatia.

O interrupciách opäť nerozhodli