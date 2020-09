Klub Za ľudí nepredloží kandidáta na generálneho prokurátora

Výnimkou by podľa Šeligu bolo, ak by sa objavil kvalitný kandidát, ktorého by nemal kto navrhnúť.

30. sep 2020 o 12:38 TASR

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

Juraj Šeliga. (Zdroj: TASR)

Písmo: A - | A + 0 0 BRATISLAVA. Poslanecký klub Za ľudí nepredloží vlastného kandidáta na generálneho prokurátora. V stredu to potvrdil podpredseda strany a parlamentu Juraj Šeliga. Výnimkou by podľa neho bolo, ak by sa objavil kvalitný kandidát, ktorého by nemal kto navrhnúť. O tom, či využije svoju právomoc navrhnúť kandidáta ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí), majú ešte diskutovať. Šeliga dodal, že v koalícii nebude pred verejným vypočutím dohoda na konkrétnom kandidátovi. Článok pokračuje pod video reklamou Rozhodne odbornosť a morálnosť "Všetci koaliční partneri sa zhodli, že nebudeme politikárčiť, ale že si vypočujeme kandidátov a následne si zostavíme poradie podľa odbornosti a podľa toho budeme hlasovať," uviedol Šeliga. Hlavným kritériom bude podľa neho okrem odbornosti aj morálnosť. Zároveň vyzval oprávnené subjekty, aby nominovali kandidátov. Skryť Vypnúť reklamu Predseda ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO) tiež nepredpokladá, že by ich klub navrhol vlastného kandidáta. Ako dodal, nemôže však zabrániť poslancom, aby niekoho navrhli. Ďalšie koaličné strany SaS a Sme rodina už skôr uviedli, že neplánujú navrhovať svojich kandidátov. Náhrada za Čižnára Návrhy na kandidátov na generálneho prokurátora možno podávať do 9. októbra do 16.00 h. Parlament má voliť kandidáta na generálneho prokurátora na schôdzi, ktorá sa začne 24. novembra. Šéfa Generálnej prokuratúry (GP) má následne vymenovať do funkcie prezidentka Zuzana Čaputová. Jaromírovi Čižnárovi cez leto uplynulo sedemročné funkčné obdobie. Prokuratúru mohol viesť až do vymenovania svojho nástupcu, no keďže požiadal o uvoľnenie z funkcie, prokuratúre zatiaľ šéfuje jej prvá námestníčka Viera Kováčiková.