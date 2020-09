Prostriedky z fondov chce ministerstvo kultúry rozdať do konca roka

Ďalšie kompenzácie by mali ísť aj z dotácií Ministerstva kultúry.

30. sep 2020 o 19:57 TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Prostriedky z Fondu na podporu umenia či Audiovizuálneho fondu na zmiernenie dôsledkov koronakrízy by chcel rezort kultúry rozdať do konca roka.

Počas stredajšieho rokovania vlády to povedala ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO).

Článok pokračuje pod video reklamou

Ďalšie kompenzácie

Dodala, že ďalšie kompenzácie by mali ísť aj z dotácií Ministerstva kultúry (MK) SR, na tento účel má kabinet schváliť úpravu dotačného zákona. Parlament by mal o ňom rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

"Pri programoch, kde sa nahlásilo menej ľudí, by sa to mohlo začať spracovať už v októbri, v novembri. My všetci sme si dali ideálny cieľ, že do decembra sa pokúsime rozdať gro, ale neviem, či to bude všetko úplne zmanažovateľné, takže možno sa ešte časť posunie do nového roka," povedala Milanová o kompenzáciách pre oblasť kultúry.

Dodala, že ide o peniaze vo výške 9,5 milióna eur z Fondu na podporu umenia, 700.000 eur má podľa jej slov Audiovizuálny fond a 500.000 eur išlo do Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Podoba dotačného zákona

Ďalšie kompenzácie by mali nasledovať v podobe dotačného zákona.

"My ako ministerstvo sme doteraz nemali žiadne právne opodstatnenie, aby sme mohli rozdeľovať peniaze fyzickým osobám v rámci mimoriadnych situácií, ako nastala teraz," uviedla s tým, že zákon by mal byť účinný od 1. novembra.

"Dovtedy už budeme mať pripravenú schému. Automaticky už môžeme začať pracovať na výzve, aby sa ľudia začali prihlasovať," priblížila.

Milanová dodala, že na utorkovom (29. 9.) stretnutí rezortu s kultúrnou obcou si jasne zadefinovali, čo navzájom od seba potrebujú, aby dokázali poskytnúť pomoc čo najrýchlejšie.

Slovenské národné divadlo (SND) podľa jej slov už dostalo finančnú injekciu z MK. "Podľa toho, ako nám vyčíslia straty, ktoré mali, máme pripravené ešte ďalšie prostriedky," dodala.

Nové opatrenia ústredného krízového štábu sú podľa ministerky pre kultúru ťažké. Uznala, že organizované kultúrne podujatia sa z hľadiska šírenia nákazy vnímajú menej rizikovo oproti svadbám či oslavám. Treba však podľa nej dbať na zdravie všetkých.

"Keď porovnám veci, ktoré by nás mohli čakať, keby sme nezasiahli trochu tvrdšie teraz, tak opatrenia pokladám za správne urobené," uzavrela.