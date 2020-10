Hrnko bude radiť Kollárovi za dvetisíc eur mesačne, zverejnili zmluvu

Poradenské služby sa budú týkať oblasti histórie, národnej a národnostnej politiky.

1. okt 2020 o 11:49 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Bývalý poslanec parlamentu a expodpredseda Slovenskej národnej strany (SNS) Anton Hrnko bude za poradenské a konzultačné služby pre predsedu Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Borisa Kollára (Sme rodina) dostávať dvetisíc eur mesačne.

Podľa zverejnenej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sa poradenské služby budú týkať oblasti histórie, národnej politiky a národnostnej politiky.

Súvisiaci článok Hrnko radí Kollárovi za stovky eur mesačne Čítajte

Hrnko bude Kollárovi pripravovať aj odborné podklady, stanoviská a materiály na schôdze NR SR, jej výborov a porady predsedu parlamentu, spolupracovať bude aj pri príprave jeho prejavov.

Zmluva na poradenské služby nadobudla účinnosť dnešným dňom, platiť má až do zániku funkčného obdobia terajšieho predsedu Národnej rady SR.

Zmluvný vzťah môžu obe strany ukončiť aj výpoveďou s jednomesačnou výpovednou lehotou.

Anton Hrnko sa v polovici septembra neúspešne uchádzal o post predsedu SNS, delegáti snemu dali prednosť Andrejovi Dankovi.

Krátko po sneme dostal od Borisa Kollára ponuku na poskytovanie poradenských služieb.

„Myslím si, že ešte by som mohol byť trochu užitočný pre tento štát.

Keď aspoň niečo urobím, kým pôjdem definitívne do penzie, tak to asi bude pozitívne. Prijal som to, lebo aj tak nemám čo doma robiť,“ povedal vtedy Hrnko.