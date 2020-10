Právnická fakulta Univerzity Komenského navrhne na funkciu generálneho prokurátora Čentéša

Návrhy na kandidátov na generálneho prokurátora možno podávať do 9. októbra.

1. okt 2020 o 18:06 TASR

BRATISLAVA. Právnická fakulta Univerzity Komenského (PF UK) v Bratislave bude navrhovať na funkciu generálneho prokurátora súčasného prokurátora Generálnej prokuratúra (GP) SR a vysokoškolského pedagóga Jozefa Čentéša.

TASR to potvrdil dekan PF UK Eduard Burda.

"Právnická fakulta UK v Bratislave bude navrhovať na funkciu generálneho prokurátora SR profesora Čentéša, ktorý jednak je prokurátorom GP SR a zároveň je aj vedúcim Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky u nás na Právnickej fakulte UK. S kvalitou jeho práce máme dlhodobo veľmi dobré skúsenosti. Posúva zásadným spôsobom vedu aj prax trestného práva dopredu, a takisto máme informácie z praxe o jeho kvalitnom pôsobení na GP SR," vysvetlil rozhodnutie univerzity dekan Burda.

"Sme presvedčení, že je to práve on, ktorý dokáže na jednej strane zaviesť do riadenia prokuratúry niektoré nové trendy a na druhej strane pôsobiť dostatočne vyvážene tak, aby uchoval aj v zložitých časoch vážnosť a profesionalitu prokuratúry ako inštitúcie," dodal záverom.

Čentéš získal v stredu (30. 9.) po mimoriadnom zasadnutí Rady prokurátorov aj jej podporu spomedzi štyroch kandidátov.

Rada vyberala jedného kandidáta zo štyroch uchádzačov - prokurátora Generálnej prokuratúry SR Čentéša, prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) SR Tomáša Honza, prokurátora Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Rastislava Remetu a prokurátora ÚŠP Jána Šantu.

Funkcia generálneho prokurátora sa uvoľnila po odchode Jaromíra Čižnára. Sedemročné funkčné obdobie sa mu skončilo 17. júla, ale jeho nástupcu parlament zatiaľ nezvolil. Čižnár mohol presluhovať do vymenovania nového generálneho prokurátora, ale požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o uvoľnenie z funkcie.

Skončil k 10. augustu. Až do zloženia sľubu vedie generálnu prokuratúru prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková.

Návrhy na kandidátov na generálneho prokurátora možno podávať do 9. októbra do 16.00 h.