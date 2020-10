Meteorológovia naďalej upozorňujú na silné dažde na väčšine Slovenska

Výstrahy pred dažďom platia do piatka.

1. okt 2020 o 22:01 TASR

BRATISLAVA. Meteorológovia naďalej upozorňujú na silné dažde na väčšine Slovenska, ale aj na vietor na horách v Žilinskom kraji.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa pre viaceré kraje. Informuje o tom na svojom webe.

Výstrahy pred dažďom platia do piatka (2. 10.) do 9.00 h. SHMÚ očakáva dažde s úhrnom zrážok do 35 milimetrov. Výstraha platí pre celý Banskobystrický kraj, ale aj okresy Trenčianskeho, Košického, Prešovského a Žilinského kraja.

SHMÚ zároveň upozorňuje na silný vietor na horách v Žilinskom kraji, a to v noci z piatka na sobotu (3. 10.), ale aj počas víkendu.

Meteorológovia očakávajú, že vietor môže v polohách nad 1500 metrov miestami nad pásmom lesa dosahovať priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, v nárazoch až do 135 kilometrov za hodinu.