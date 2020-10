V septembri prevládalo slnečné počasie a nadpriemerné teploty

Absolútne najvyššia teplota mesiaca bola nameraná 15. septembra v Topoľčanoch.

2. okt 2020 o 9:02 TASR

BRATISLAVA. Mesiac september bol podľa meteorológov teplotne nadnormálny a zrážkovo prevažne normálny alebo nadnormálny. Výdatnejšie zrážky sa vyskytli najmä v období od 25. do 30. septembra.

Väčšina dní bola bohatá na slnečný svit, a to najmä v období do 8. do 22. septembra.

Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

Absolútne najvyššia teplota mesiaca bola nameraná 15. septembra v Topoľčanoch, keď tam bolo 31,7 stupňa Celzia.

V rámci polôh do 1000 metrov nad morom bola úplne najnižšia teplota nameraná 28. septembra v Oravskej Polhore, kde bolo mínus 1,5 stupňa Celzia.

Uplynulý mesiac bol podľa meteorológov ako celok teplejší na východe ako na západe.

Článok pokračuje pod video reklamou

V nížinách dosiahla priemerná mesačná teplota 15 až 18 stupňov Celzia a v dolinách a kotlinách s nadmorskou výškou 600 až 800 metrov bola priemerná teplota väčšinou na úrovni 11 až 14 stupňov Celzia.

Vo vysokých horských polohách, napríklad na Chopku bol september až o 3,2 stupňa Celzia teplejší, ako je hodnota normálu v období rokov 1981 až 2010.

Meteorológovia zaznamenali pomerne veľký počet letných dní. Na juhu ich bolo 12 až 18 a na severe v Poprade päť.

V septembri spadlo 50 až 100 milimetrov zrážok, pričom najviac ich namerali na západnom Slovensku.

"Najvyšší úhrn zrážok sme pozorovali na stanici Pohronská Polhora, kde spadlo až 173,9 milimetra. Vysoký úhrn bol pozorovaný aj v Tatranskej Javorine - 162,2 milimetra a tiež aj na stanici Huty na Liptove - 161,1 milimetra," spresnili meteorológovia.

Naopak, najmenej zrážok evidovali v Hosticiach v okrese Rimavská sobota, kde spadlo za celý mesiac len 24,7 milimetra.