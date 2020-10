Niektorí položia hneď ako sa predstavíme, hovorí hygienik o trasovaní

Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. Ikonická bratislavská lekáreň vydržala všetky režimy od monarchie, privatizáciu však neprežila. Dnes sa mesto snaží prinavrátiť jej zašlú slávu: Bratislava’s iconic historical pharmacy may do its magic again

2. To najlepšie na Štúrove je... Maďarsko: The great misnomer (from our archive)

3. Medzinárodný maratón mieru sa bude konať tento víkend, v Prešove môžete vidieť výstavu fotografií Jana Saudka: Košice Peace Marathon to go ahead, despite stricter COVID-19 restrictions

4. Slovenský posunkový jazyk je kodifikovaný. Pomôže to pri jeho skúmaní aj učení: We see light at the end of the tunnel, said head of the association for the hearing-impaired

5. Niektoré úlomky nájdenej keramiky majú tvar ľudskej hlavy: More than 2000-year-old fragments of ceramics and bones uncovered in Trenčín

6. V meste stále cítiť starý stredoeurópsky multikulturalizmus. Prešov sa chce stať hlavným mestom kultúry: Prešov wants to be the capital culture. What's its vision?

7. Vláda chce úpravou legislatívy riešiť zhabanie majetku, pribudnúť by mali aj nové trestné činy: Government looks to crack down on crooks’ property and judicial corruption

8. Mýtny systém vyvolal v minulosti otázky, minister dopravy si želá, aby bol flexibilný: Slovakia gears up for a new highway toll system

9. Pracovný čas niektorých zamestnancov U.S. Steel sa predĺžil, situácia na trhu s oceľou je však stále náročná: Higher demand extends work time at USSK

10. Niektorí položia hneď ako sa predstavíme, hovorí hygienik o vyhľadávaní kontaktov: Some people hang up when contact tracers introduce themselves

