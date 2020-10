Sudca bude o vzatí Kusého do väzby rozhodovať v nedeľu

Starosta je obvinený z dvoch prečinov a dvoch zločinov.

2. okt 2020 o 17:51 TASR

BRATISLAVA. Sudca pre prípravné konanie by mal rozhodovať o vzatí do väzby starostu bratislavského Nového Mesta Rudolfa Kusého v nedeľu doobeda. TASR to potvrdil hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.

"V piatok popoludní bol na Okresný súd Bratislava III podaný návrh na vzatie do väzby obvineného Rudolfa K.," spresnil Adamčiak.

Bratislavská krajská kriminálna polícia vo štvrtok zasahovala v prípade vyšetrovania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Policajný vyšetrovateľ následne obvinil zadržaného starostu z dvoch prečinov a dvoch zločinov zneužívania právomoci verejného činiteľa. V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.