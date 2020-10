V sobotu si v 48 obciach volia starostu či poslancov, platia opatrenia

Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.

3. okt 2020 o 7:20 TASR

BRATISLAVA. V sobotu si v 48 obciach volia starostu či poslancov, v niektorých obciach voliči vyberajú svojich favoritov do oboch funkcií. Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sprevádzajú prísne protiepidemické opatrenia. Za ich nedodržanie hrozia sankcie. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h. Z volieb má vzísť 33 starostov a 28 poslancov.

Voliči, ktorým je nariadená domáca izolácia, nemôžu voliť osobne ani prostredníctvom prenosnej volebnej schránky. Majú podľa ministerstva vnútra prekážku práva voliť spočívajúcu v obmedzení osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. Informáciu o týchto osobách bude mať okrsková volebná komisia uvedenú v zozname voličov.

Voliči môžu vstupovať do volebnej miestnosti len s ochranným rúškom alebo iným vhodným prekrytím nosa a úst, musia si vydezinfikovať ruky a v miestnosti môže byť limitovaný počet osôb. Voliči čakajúci pred volebnou miestnosťou majú dodržiavať dvojmetrové odstupy a mať prekrytý nos a ústa.

Dodržiavanie opatrení má kontrolovať okrsková volebná komisia. Ak ich volič nedodrží alebo poruší nariadenú izoláciu, môže mu príslušník polície na mieste uložiť pokutu až do výšky 1000 eur.

K volebným schránkam by malo prísť viac ako 32.000 voličov. Starostu i poslancov si budú voliť vo Visolajoch (okres Púchov), v Žitavanoch (okres Zlaté Moravce), Abramovej (okres Turčianske Teplice) a Ondavke (okres Bardejov).

Starosta sa bude voliť v obciach Ivanka pri Dunaji (okres Senec), Kuklov (Senica), Trnovec (Skalica), Hrnčiarovce nad Parnou (Trnava), Jasenica (Považská Bystrica), Veľká Hradná (Trenčín), Mojzesovo (Nové Zámky), Malé Borové (Liptovský Mikuláš), Jelšovec (Lučenec), Chvalová a Magnezitovce (obe okres Revúca), Figa a Uzovská Panica (obe okres Rimavská Sobota), Muľa (Veľký Krtíš), Bzenica (Žiar nad Hronom), Varadka (Bardejov), Klčov a Spišský Hrhov (obe okres Levoča), Chmeľov (Prešov), Makovce (Stropkov), Remeniny (Vranov nad Topľou), Drienovec (Košice-okolie), Beša, Kaluža a Zemplínska Široká (všetky okres Michalovce), Tašuľa (Sobrance), Harichovce (Spišská Nová Ves), Ladmovce (Trebišov) a tiež v košickej mestskej časti Poľov.

Poslanca alebo poslancov obecných zastupiteľstiev si majú voliť v obciach Sasinkovo (okres Hlohovec), Červený Kameň (Ilava), Trávnik (Komárno), Kolíňany (Nitra), Žikava (Zlaté Moravce), Pribylina (Liptovský Mikuláš), Slovenské Pravno a Turčiansky Ďur (obe okres Turčianske Teplice), Dolný Harmanec (Banská Bystrica), Stránska (Rimavská Sobota), Ďurkovce a Trebušovce (Veľký Krtíš), Budča (Zvolen), Ladzany (Krupina) a Hačava (Košice-okolie).