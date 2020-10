Údržba Fokkerov vládnej letky má vyjsť na 4,2 milióna eur

Letecký útvar MV SR momentálne disponuje dvoma lietadlami Fokker F100.

3. okt 2020 o 16:55 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra SR (MV SR) vyhlásilo verejné obstarávanie na údržbu lietadiel Fokker F100, ktorými v rámci svojej letky disponuje. Ako sa uvádza v oznámení na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, náklady na zabezpečenie týchto služieb odhadujú na 4 200 000 eur bez DPH. "Predmetom zákazky je poskytovanie služieb zabezpečenie traťovej údržby (t.j. údržba nevyžadujúca umiestnenie lietadla v hangári) dvoch lietadiel typu Fokker F100 Model F28 Mark 0100 s motormi Rolls-Royce TAY-650 v rozsahu schváleného programu údržby Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR,” uviedol rezort.

Článok pokračuje pod video reklamou

MV SR v súvislosti s obstarávaním požaduje zabezpečenie traťovej údržby lietadiel 24 hodín denne a sedem dní v týždni, to znamená schopnosť poskytovateľa údržby „zareagovať a poskytnúť zabezpečenie traťovej údržby na neplánovanú požiadavku na zabezpečenie vykonania letu”. Rovnako má záujem o predletové prehliadky Fokkerov, teda kontroly pred každým letom, denné prehliadky a týždenné prehliadky. Údržba by sa podľa požiadaviek rezortu mala vykonávať na bratislavskom letisku. Záujemcovia o poskytovanie služieb môžu ministerstvu predkladať ponuky do 20. októbra.

Letecký útvar MV SR momentálne pozostáva z dvoch lietadiel Airbus A-319 a dvoch strojov Fokker F100. Lietadlá slúžia hlavne na prepravu najvyšších ústavných činiteľov, humanitárne lety alebo na evakuáciu slovenských občanov zo zahraničia. Letka rezortu tiež disponuje vrtuľníkmi, konkrétne dvoma strojmi typu Mi-17 (Mi-171) ruskej výroby a jedným kanadsko-americkým vrtuľníkom Bell-429. Vrtuľníky letky asistujú napríklad pri záchranných prácach, hasení požiarov, výcvikoch alebo policajno-pátracích akciách. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) koncom júla uviedol, že vláda zváži zlúčenie letky rezortu vnútra s letkou rezortu obrany. Najskôr by sa tak však stalo v januári 2022.