Núdzový stav neobmedzuje ľudské práva a slobody, hovorí Šeliga

Blanár kritizoval, že oproti jari je dnes núdzový stav vyhlásený celoplošne, čo on vidí ako v rozpore s ústavou.

4. okt 2020 o 13:50 SITA

BRATISLAVA. Vyhlásenie núdzového stavu momentálne neobmedzuje žiadne ľudské práva a slobody. Povedal to v nedeľu v diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí). "Muselo by to tam byť napísané explicitne," povedal Šeliga s tým, že momentálne žiadne uznesenie o obmedzení práv vo vyhlásení núdzového stavu uvedené nie je. "Kým tam nie je nič, nelimituje to nikoho," povedal Šelifga. Momentálne je podľa neho možné aj štrajkovať, pokiaľ budú dodržané protiepidemické opatrenia.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dôvodom vyhlásenia núdzového stavu je podľa Šeligu to, aby sa umožnilo štátnym orgánom rýchlejšie a efektívnejšie konať. "Aby okresné úrady mohli operatívne manažovať situáciu," zdôraznil. Cieľom je podľa neho, čo najmenej obmedziť životy občanov a popritom efektívne bojovať s pandémiou. "Deň po dni sa vyhodnocuje situácia," uviedol Šeliga. Doplnil, že minister zdravotníctva Marek Kračí do boja s pandémiou "dáva všetko".

Opozičný poslanec Juraj Blanár (Smer-SD) naopak kritizoval, že oproti jari je dnes núdzový stav vyhlásený celoplošne, čo on vidí ako v rozpore s ústavou. "Nie je tam definované, čo sa bude riešiť," povedal Blanár s tým, že vláda nutnosť vyhlásenia núdzového stavu vôbec nezdôvodnila. Podľa Blanára by však takýto stav mal byť vyhlásený len v rámci lokalít, kde je to nevyhnutné. Tiež pripomenul, že v rámci núdzového stavu môžu byť ukladané prísnejšie trestné sadzby v trestnom konaní. Z tohto dôvodu podľa Blanára strana Smer-SD adresuje podnet na Ústavný súd SR.

Ľudia sú zároveň podľa Blanára s postupu vlády zmätení. "My chodíme medzi ľudí a tí jasne hovoria, že tu je chaos," dodal.