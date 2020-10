Kamenický by marihuanu nedekriminalizoval, Sulík by dával pokuty

Sulíkovi sa obáva zničených životov.

4. okt 2020 o 15:22 TASR

BRATISLAVA. Sloboda a Solidarita (SaS) presadzuje dekriminalizáciu marihuany, teda to, aby za jej držanie ľudia neboli trestne stíhaní. Namiesto toho by mali dostať pokutu, alebo nariadené verejno-prospešné práce. Podľa vicepremiéra a ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) to mnohokrát pokazí život mladým ľuďom, keďže aj pri podmienke budú mať záznam v registri trestov.

Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na Telo, v ktorej mu oponoval bývalý šéf rezortu financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). On si naopak myslí, že marihuana je len prestupnou stanicou k užívaniu tvrdších drog.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Keď mladého človeka nájdu s piatimi marihuanovými cigaretami vo vrecku, tak nech mu dajú 100-eurovú pokutu alebo 20 hodín verejno-prospešných prác, ale nestrkajme ho na 12 rokov do basy, lebo mu úplne spoľahlivo zničíme život," uviedol Sulík s tým, že sa ešte uvidí, ako budú prebiehať rokovania s koaličnými partnermi, ale s tým, aby človek za pár cigariet nešiel na 12 rokov do väzenia, podľa jeho slov súhlasia všetci v koalícii.

Ako dodal Kamenický, v poslaneckom klube Smer-SD majú poslanci pri hlasovaní o etických témach voľnú ruku. On si však myslí, že treba chrániť naše deti, ktoré ak začnú s užívaním marihuany, môžu skončiť pri úplne iných, tvrdších drogách. "Môžeme sa pobaviť o nejakých sadzbách, či je to primerané, alebo nie, ale za mňa môžem povedať - určite to netreba uvoľňovať a treba si na to dávať pozor," dodal Kamenický s tým, že ako v poslednom čase počúva niektorých mladých ľudí, má pocit, že sa drogy stávajú súčasťou ich životného štýlu, a to hlavne vo väčších mestách.

"Asi vám niečo uniklo, marihuana je dávno súčasťou života mladých ľudí, tak ako alkohol," oponoval mu Sulík s tým, že pri tvrdých drogách už problém badá aj on, tých držba má ostať aj naďalej trestným činom a zároveň SaS navrhuje aj sprísnenie trestov dílerom.

"Viete, vy sa môžete úplne bez problémov v našej spoločnosti upiť k smrti, od 18 rokov tam už vôbec nie sú žiadne zábrany. Ale dáte si dve či tri cigarety, z ktorých sa chichúňate a už je problém," uzavrel Sulík.