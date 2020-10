Starosta Kusý: V cele som premýšľal nad všeličím. Zmením prístup k ľuďom

Po prepustení na slobodu úraduje v provizórnych priestoroch.

5. okt 2020 o 17:59 Peter Kováč

Starostu bratislavského Nového Mesta RUDOLFA KUSÉHO minulý týždeň polícia obvinila zo zneužívania právomoci. Tri dni bol v cele, potom súd nariadil jeho stíhanie na slobode. Po sťažnosti prokurátora posúdi väzbu ešte krajský súd. Kusý v rozhovore pre SME hovorí, čím si vysvetľuje neštandardné stíhanie. Hrozí mu sedem až dvanásť rokov väzenia.

Minulý týždeň vo štvrtok vás polícia nečakane obvinila, čím sa vzápätí pochválila na sociálnych sieťach. Ako prebiehalo vaše zadržanie?

O pol ôsmej som prišiel pred miestny úrad a vidím, že tam stojí päť či šesť tmavo oblečených chlapov. Všimol som si, že sú pred bankomatom, tak som si povedal, že azda sa predo mnou neudeje lúpež. Namiesto toho priskočili ku mne, dali si pásky na rukávy a povedali, že som zatknutý. Potom ma odviedli do auta.

Vedeli ste vtedy, čoho ste sa vlastne mali dopustiť?

Človek pozerá filmy, najskôr mi napadlo, či je to vôbec polícia. V tej chvíli som však netušil, o čo ide. Niečo mi aj vysvetľovali, no, priznám sa, bol som taký rozhodený, že som to ani nevnímal. Akurát viem, že sa ma pýtali, či nemám zbraň, a vysvetľovali mi, že musím mať na rukách putá.

Čo ste si pomysleli, keď vám na stanici vysvetlili, že dôvodom stíhania je postup pri schvaľovaní stavebných povolení?

Bolo pre mňa prekvapením, že také niečo môže byť dôvodom na vznesenie obvinenia a stíhanie. To, že za takéto veci niekoho zoberú do väzby, vnímam nielen ako prehnané, ale priamo ako snahu presvedčiť ma, aby som sa vzdal mandátu. Aj keď si odmyslím trojdňový pobyt v CPZ (cela predbežného zadržania – pozn. red.), stále je tu snaha, aby som silou-mocou šiel rovno do väzby. Ako keby som bol nejaký nebezpečný zločinec. Na slobode pritom riešia mnohých vrahov, dílerov či zlodejov.

Zo zápisníc o vznesení obvinení je zrejmé, že vyšetrovanie už nejaký čas prebieha. Vy ste dosiaľ ani nevedeli, že vás polícia vyšetruje po štyroch trestných oznámeniach?

Vedel som o prípade týkajúcom sa Rezidencie Medici, pretože v tom som bol vypovedať. O ostatných veciach som nevedel. Nikdy som nebol ani predvolaný.

Ako je možné, že sa k vám táto informácia nedostala, keď už vypovedalo viacero zamestnancov miestneho úradu, vlastne vašich podriadených?