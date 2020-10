Nedôveryhodný Tóth a Kočner bez motívu, písomný rozsudok prekvapil

PEZINOK, BRATISLAVA. Špecializovaný trestný súd nepochybuje, že mafián Marian Kočner dal sledovať novinárov vrátane Jána Kuciaka, ale podľa súdu nie preto, aby tak Kočner získal informácie na naplánovanie Kuciakovej vraždy.

„Dialo sa to za účelom (Kuciakovej) diskreditácie, oslabenia jeho autority, profesionálnej a osobnej city do takej miery, aby mu sťažovala výkon jeho práce a odsúvala do úzadia pracovného a spoločenského života,“ tvrdí senát zložený z predsedníčky sudkyne Ruženy Sabovej a členov senátu sudcov Rastislava Stieranku a Ivana Matela.

Opierajú sa o to, že Kočnerove komando sledovalo Kuciaka štyri mesiace pred vraždou a preto podľa nich nebolo jeho zmyslom získavanie informácií o každodenných zvykoch, čo by bolo potrebné na naplánovanie vraždy.

Sudcovia tieto argumenty uvádzajú v 139-stranovom písomnom vyhotovení rozsudku, ktorým ešte začiatkom septembra oslobodili spod obžaloby za objednávku a sprostredkovanie vraždy Kočnera a jeho kamarátku Alenu Zsuzsová.

V skutočnosti pritom sledovanie Kuciaka žiadne diskreditujúce informácie neukázalo a jediným výsledkom bola správa, ktorá sumarizovala Kuciakov denný režim. Senát sa k tomu v rozsudku nevyjadruje.