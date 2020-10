Dobré ráno: Sudcovia vysvetlili, prečo pustili Kočnera

Čo hovorí písomný rozsudok v prípade vraždy Kuciaka.

7. okt 2020 o 0:00 Adam Valček, Tomáš Prokopčák

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/bxhpp-ee6e49?from=pb6admin&download=1&version=1&auto=0&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Helvetica&skin=1&pfauth=&btn-skin=103

Článok pokračuje pod video reklamou

Začiatkom septembra sudcovia povedali, že Marian Kočner a Alena Zsuzsova sú v prípade vrážd Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nevinní.

Teraz sudcovia svoje argumenty zhrnuli v 139-stranovom písomnom vyhotovení rozsudku, kde vysvetľujú, prečo rozhodli tak, ako rozhodli. Narážajú na viaceré nevysvetlené rozpory aj kritizujú niektoré kroky vyšetrovateľov.

Čo teda hovoria a prečo Kočnera a jeho volavku zbavili obžaloby?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Adamom Valčekom.

Zdroj zvukov: SME

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga dal podnet na prešetrenie majetkov detí Moniky Jankovskej a Kajetána Kičuru. Tvrdí, že deti bývalej tajomníčky ministerstva spravodlivosti a exšéfa Štátnych hmotných rezerv nevedia vysvetliť, odkiaľ k tomuto majetku prišli. Štát by mal teraz zistiť, či takýmto spôsobom nebol legalizovaný príjem z trestnej činnosti.

Bývalý šéf Špecializovaného súdu Michal Truban bude čeliť disciplinárnemu konaniu. Mal sa totiž pri rozhodovaní o Norbertovi Bödörovi dopustiť vedomého porušenia povinností sudcu rozhodovať nestranne a nezaujato. Kauza dotácií sa totiž týkala aj Trubanovej rodiny, no sudca sa nenamietol pre zaujatosť. Bödöra vtedy pustil na slobodu.

Množstvo kultúrnych organizácií a združení sa podpísalo pod otvorený list premiérovi. Igora Matoviča viac ako dvadsiatka združení upozorňuje, že kultúrny a kreatívny priemysel dodnes nedostal od štátu žiadnu prvú pomoc. Vyzývajú ho, aby začal riešiť ich situáciu, pretože v kultúrnom a kreatívnom priemysle pracuje na Slovensku 220-tisíc ľudí.

Americký prezident Donald Trump sa už z nemocnice vrátil do Bieleho domu. Trump, momentálne nakazený novým koronavírusom, sa chce čoskoro vrátiť k predvolebnej kampani, americké prezidentské voľby sa totiž odohrajú ani nie o mesiac. Trump je stále infekčný, dostal experimentálnu liečbu a v Bielom dome sa o neho bude starať tím lekárov a sestier.

Nobelovu cenu za fyziku získala trojica vedcov za pochopenie najextrémnejších objektov v našom vesmíre. Roger Penrose za objav, že vznik čiernych dier je predpovedaný všeobecnou teóriou relativity a Reinhard Genzel a Andrea Ghezová za objav supermasívnych kompaktných objektov v centrách galaxií. V pondelok oznámili aj Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu, získali ju Harvey J. Alter, Michael Houghton a Charles M. Rice za objav vírusu, ktorý spôsobuje hepatitídu typu C. Dnes oznámia nositeľa tohtoročnej Nobelovej ceny za chémiu.

Odporúčanie

Jedlo a jedenie sú pre mňa filozofický koncept. Je to intelektuálna záležitosť: zaujímajú ma dejiny, ktoré zrkadlia kultúry a ich premiešavanie. Som zvedavý na techniky, lebo sú odrazom technologického postupu, objavov a neskôr aj vedy, ktorá brutálnym spôsobom zmenila naše životy. No aj keď mám radšej takéto premýšľanie nad konceptom jedla, než sledovanie jednotlivých zručností, odporúčam novú sériu The Chef Show. Lebo to zase áno, ak nemáte remeslo, nemáte nič: a ak hľadáte kuchárske triky, tie sa dozviete skôr tu, ako v tých krásnych príbehových dokumentoch o svete veľkej gastronómie. Takže, príjemné pozeranie a dobrú chuť.

Všetky podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.