Minister Naď: Ozbrojené sily zatiaľ nikto oficiálne nepožiadal o ďalšiu pomoc

Vojaci v súčasnosti asistujú policajtom.

7. okt 2020 o 11:25 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Ozbrojené sily Slovenskej republiky (OS SR) stále nikto oficiálne nepožiadal o ďalšiu pomoc v boji s koronavírusom.

Vojaci v súčasnosti asistujú Policajnému zboru SR napríklad v centrálnych odberových miestach či poskytujú techniku.

Informoval o tom minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) počas rokovania vlády.



„Prebiehajú rôzne diskusie aj o zapojení OS SR. Chceme to spraviť naozaj systémovo, ale bavíme sa o rôznych úlohách, ktoré by ozbrojené sily vykonávali,“ uviedol Naď.



Šéf rezortu obrany potvrdil ministrom, že vojaci sú pripravení pomôcť. Podľa Ústavy SR však ozbrojené sily nemôžu konať na území SR, ak o to neboli oficiálne požiadané.

„Keď sa nahromadia nejaké požiadavky, tak zasadne krízový štáb a ten potom môže spraviť konkrétne rozhodnutia,“ uzavrel Naď.