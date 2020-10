Odborníci sa zaoberajú možnosťou elektronických volieb

Podľa ministra vnútra existujú rôzne názory, či je elektronické hlasovanie možné zaviesť.

7. okt 2020 o 11:31 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Možnosti elektronického hlasovania vo voľbách, či už zo zahraničia alebo v rámci Slovenska, momentálne skúma odborná komisia.

Uviedol to po zasadnutí vlády minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).

Súvisiaci článok Klik: Prečo sú elektronické voľby hlúposť Čítajte

„Mal by byť z toho nejaký výstup, ale ja vám teraz nepoviem, že či je to realistické, alebo nie. Sú na to rôzne názory,” povedal minister pre médiá.



Komisia sa podľa Mikulca momentálne zaoberá problémami technického aj legislatívneho charakteru, ktoré by mohli byť spojené s elektronickým hlasovaním. „

Má do toho čo hovoriť Národný bezpečnostný úrad, rôzne ďalšie inštitúcie,” dodal Mikulec s tým, že pokiaľ to bude možné, vláda bude mať snahu takýto model volenia zaviesť.

Strana SaS podporuje voľbu cez internet, no vníma aj technické limity s ňou spojené, či vážne obavy z uľahčenia volebnej korupcie. Pre TASR to uviedol štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) v reakcii na slová premiéra Igora Matoviča (OĽANO), že do budúcich parlamentných volieb by mohli Slováci zo zahraničia hlasovať elektronicky.

"Do momentu, kým sa nenájdu nepriestrelné riešenia týchto limitov, budeme naďalej zdokonaľovať súčasný systém," povedal Klus. SaS je napríklad za uľahčenie voľby poštou tak, aby bolo možné voliť vo všetkých voľbách a referendách aj z bydliska na území SR v predstihu, a taktiež zo zahraničia vrátane využitia našich zastupiteľských úradov.

Súvisiaci článok Matovič chce presadiť elektronické hlasovanie už pri budúcich parlamentných voľbách Čítajte

Veľmi dôsledne bude treba podľa Klusa zabezpečiť aj tajnosť elektronického hlasovania či jeho zrozumiteľnosť. "Aby nebolo príliš komplikované napríklad pre voličov s nižšou počítačovou gramotnosťou," skonštatoval.

Matovič v utorok (6. 10.) skonštatoval, že súčasný systém hlasovania poštou zo zahraničia je deravý a elektronické hlasovanie by mohlo byť bezpečnejšie.

Momentálne môžu Slováci voliť zo zahraničia vo voľbách do Národnej rady SR, a to poštou. Zavedenie elektronického hlasovania zo zahraničia má vláda aj vo svojom programovom vyhlásení.