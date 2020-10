Prezidentka zdôraznila na Globsecu potrebu ozdravného procesu

Ozdravný proces má podľa Čaputovej tri kľúčové komponenty.

7. okt 2020 o 13:01 TASR

BRATISLAVA. Pandémia ochorenia COVID-19 odhalila nielen naše silné a slabé stránky, ale poskytla aj jedinečnú príležitosť zlepšiť veci, povedala v stredu prezidentka SR Zuzana Čaputová v úvode dvojdňovej konferencie Globsec Bratislava fórum 2020.

Vyzvala na potrebu ozdravného procesu, ktorý ide nad rámec nášho systému zdravotnej starostlivosti a zahŕňa celú našu spoločnosť.

Ozdravný proces má podľa Čaputovej tri kľúčové komponenty. Ako prvý zdôraznila rešpektovanie pravidiel, ktorých nerešpektovanie alebo zneužívanie nás robí slabšími.

"Ak dôjde k porušeniu pravidiel, spôsobí to škodu našim občanom a našim štátom. To vedie k nestabilite, neistote a nedôvere. Poškodzuje to tiež našu dôveryhodnosť," zdôraznila Čaputová.

"Musíme začať doma. Nezatvárajme oči, ak vidíme, že sa nedodržiavajú pravidlá," zdôraznila.

Za kľúčové prezidentka považuje ďalej dobre fungujúce inštitúcie.

"Populizmus, straníctvo a korupcia doma rozvracajú naše štátne inštitúcie a maria ich výkon. Medzinárodne rastúca konkurencia medzi štátmi a uprednostňovanie krátkodobých egoistických cieľov pred spoločnými riešeniami zase podkopávajú globálne úsilie," upozornila.

Podľa Čaputovej je tretím dôležitým komponentom dôvera občanov v štát, v jeho inštitúcie, v pravidlá a v politických predstaviteľov.

Za prísnych hygienických opatrení sa v stredu v Bratislave začala dvojdňová konferencia Globsec Bratislava fórum 2020 s hlavným motívom "uzdravme svet spoločne".