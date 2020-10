Dobré ráno: Viktor Stromček doteraz nevysvetlil, na čom zarobil

Za milióny pre kamaráta sa zaručil tajomnou firmou.

7. okt 2020 o 23:30 Zuzana Kovačič Hanzelová

Viktor Stromček bol na rôznych úrovniach vo verejnej funkcii – na magistráte, v parlamente, aj na ministerstve.

V manažérskych pozíciách bol od 2009, z politiky sa stiahol minulý rok. Viktor Stromček požičal svojmu kamarátovi len nedávno sedem miliónov eur.

Odkiaľ ich zobral? Kto je Viktor Stromček? A ako sa darilo jeho podnikaniu vďaka politike?

Viac už s reportérom Petrom Kapitánom, ktorý pre Nadáciu Zastavme korupciu pre SME pripravuje investigatívnu reláciu Cez čiaru.

​Krátky prehľad správ

Mimoriadna schôdza, ktorú žiadal Smer, nebude. Poslanci neschválili program. Smer chcel počuť od ministrov plány na riešenie koronakrízy. Poslanci koalície však nezahlasovali za program schôdze.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí podľa zdravotníkov nezvláda pandémiu. Nie je podľa nich dostatok ochranných pomôcok, nedodržuje sa pandemický plán, opatrenia sa prijímajú chaoticky a zdravotníci zatiaľ nevideli odmeny za prvú vlnu, ktoré vláda sľubovala.

Dočasný policajný prezident Peter Kovařík dostal mesiac po nástupe do funkcie byt, ako keby mal už miesto nastálo. Bývanie od ministerstva pritom využíval aj predtým, no kde býval, je tajné. Momentálne dostal do nájmu dvojizbový byt v Novom Meste v Bratislave za 53 eur mesačne.

Ministerstvo kultúry vytvorí dotazník, pomocou ktorého chce získať presnejšie údaje o počte ľudí pracujúcich v umelecko-kreatívnom priemysle. Na základe týchto dát potom bude rozdávať dotácie. Výzvu chcú spustiť 16. novembra.

Rektori štyroch univerzít – Univerzity Komenského, STU, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Technickej univerzity v Košiciach navrhujú spolu so Slovenskou akadémiou vied prepojenie s cieľom, aby Slovensko malo lepšiu pozíciu v medzinárodnej konkurencii. Spojením najlepších univerzít by sa Slovensko mohlo dostať do prvej stovky najlepších univerzít a prilákať kvalitnejších študentov, vedcov, aj výskum.

