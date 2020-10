Samosprávy chcú získať pozemky pod nájomnými bytmi

Takýto krok by podľa ZMOS-u odstránil legislatívne nesúlady.

8. okt 2020 o 11:03 SITA

BRATISLAVA. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) požaduje, aby boli pozemky pod nájomnými bytmi a sociálnymi zariadeniami prevedené na mestá a obce. ZMOS o tom informuje v tlačovej správe.

Pozemky, na ktorých by mali byť budované nájomné byty a sociálne zariadenia by podľa zástupcov združenia mal štát previesť pri novele zákona o pozemkových úpravách na samosprávy. Takýto krok by podľa ZMOS-u odstránil legislatívne nesúlady.

„Nesúlady sa prejavovali v priebehu celého konania o pozemkových úpravách, od rozporov v povolení alebo nariadení pozemkových úprav, v posudzovaní obvodu pozemkových úprav či pri jednoznačnom určení subjektu poskytujúceho náhradu,“ uviedol ZMOS.

Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR preto združenie adresovalo zásadnú pripomienku, ktorou žiada umožniť prevod pozemkov pre účely výstavby nájomných bytov a sociálnych zariadení do vlastníctva obcí a miest.

Podľa ZMOS-u touto zmenou dokážu samosprávy, ktoré nedisponujú vlastnými pozemkami, získať vzťah k pozemkom na využitie v rámci konkrétnych verejných účelov, s ktorými súvisí riešenie dostupnosti nájomného bývania ako aj podpora výstavby sociálnych zariadení, ktoré sú potrebné v každom regióne.