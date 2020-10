Budaj by z reformného plánu použil miliardu na likvidácie toxických skládok

Veľké firmy by mali viac investovať do obehovej ekonomiky, tvrdí minister.

8. okt 2020 o 11:12 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo životného prostredia SR trvá na razantnejšom odstraňovaní environmentálnych záťaží.

Optimálne by bolo, ak by sa do likvidácie toxických skládok investovala miliarda eur.

Povedal to minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) v reakcii na zverejnený národný integrovaný reformný plán.

Veľkou výzvou je obehová ekonomika

V oblasti klímy sú pre Slovensko podľa ministra nevyhnutné investície do zelenej energie, ekologickej verejnej dopravy, cyklodopravy a podpory železničnej dopravy. Inovácie treba presadzovať aj v odpadovom hospodárstve a energetike.

Veľkou výzvou pre Slovensko je obehová ekonomika. Doteraz nastavené pravidlá v odpadovom hospodárstve zvýhodňovali veľké firmy, ktoré do systému platia menej ako v okolitých krajinách, povedal Budaj.

Redukcia odpadu

Podotkol, že najideálnejšie by bolo, ak by sa výrazne znížila produkcia odpadov.

Envirorezort pri odklone odpadov zo skládok počíta s využívaním odpadu na energetické účely. Budaj však hovorí, že energetické zhodnocovanie odpadu je iba dočasné riešenie.

"Mali by sme smerovať k úplnému zastaveniu skládkovania odpadov. Práve preto bude prechodne stúpať energetické zhodnocovanie odpadu. Verím však, že ruka v ruke pôjde aj obmedzovanie tvorby odpadov," skonštatoval minister.

Zdôraznil, že reštart Slovenska musí mať prívlastok zelený. Dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050 je kľúčovým faktorom pre zdravú budúcnosť Slovenska.

"Hospodársky rast nemôže ísť na úkor životného prostredia," poznamenal Budaj.

Dokument Moderné a úspešné Slovensko vo svojej časti Zelená ekonomika si za cieľ kladie energetickú efektívnosť, prechod na obehovú ekonomiku, ochranu prírody, podporu turizmu a regiónov a efektívne investície v doprave.

Dokument je podkladom pre vylepšenie definitívneho plánu obnovy, na základe ktorého sa Slovensko bude uchádzať o prostriedky EÚ v rámci fondu obnovy. Slovensko má mať k dispozícii miliardy eur. Definitívny plán obnovy sa musí predložiť Európskej komisii v apríli 2021.