Naď: V štátnej akciovke Horezza sa diali šialenosti s majetkom štátu

Audit objavil 23 problematických oblastí.

8. okt 2020 o 14:42 SITA

BRATISLAVA. Audit v akciovej spoločnosti Horezza, ktorá je v rámci rezortu obrany zameraná na hotelové a kúpeľné služby, objavili 23 problematických oblastí, z toho osem „vysoko rizikových”.

Uviedol to vo štvrtok na tlačovej besede minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) s tým, že v štátnej akciovke sa za vedenia predošlých ministrov obrany Martina Glváča (Smer) a Petra Gajdoša (SNS) diali „šialenosti s majetkom štátu”.

Podľa Naďa sa týkali aj predajov pozemkov v lokalitách Vysokých Tatier alebo Zemplínskej šíravy, budov a ich zariadenia. Tie boli podľa ministra predávané často do súkromných rúk pod trhovú cenu.



Minister tiež uviedol, že v poriadku nebolo ani účtovníctvo akciovky rezortu. „Mesiace tam pracuje niekoľko externých účtovníkov,” povedal s tým, že ich úlohou je, aby boli dokumenty uvedené do súladu so zákonom.