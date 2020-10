Riadiť Bratislavu a Košice iba cez magistrát nie je najšťastnejšie, myslí si Tréger

Šéf združenia miest navrhuje znížiť počet mestských častí.

8. okt 2020 o 17:16 SITA

BRATISLAVA. Riadiť Bratislavu a Košice iba prostredníctvom magistrátov nie je najšťastnejšie riešenie. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger.

Podľa predsedu ZMOS-u je prakticky nemožné, aby magistráty oboch metropol stíhali kvalitne a rýchlo vybaviť agendu, ktorú mali doteraz na starosti magistrát a mestské časti.

Článok pokračuje pod video reklamou

Menej mestských častí

Snahu zaviesť v Bratislave a Košiciach jednu úroveň riadenia deklarovalo ministerstvo financií v dokumente „Moderné a úspešné Slovensko“, ktorý predstavuje súhrn navrhovaných reforiem.

Tréger by za správne riešenie považoval zníženie počtu mestských častí Bratislavy a Košíc.



„Niektoré mestské časti boli v oboch mestách vytvorené zbytočne. Peniaze by tak bolo možné ušetriť ponechaním niektorých mestských častí, pod ktorých správu by prešli tie mestské časti, ktoré budú zrušené. Jednu úroveň riadenia ale nepovažujem za šťastné riešenie. Je veľmi otázne, ako by to magistráty zvládali. Nemyslím si, že robiť jednotné riešenie pre obe mestá je správna cesta. Bratislava a Košice totiž majú rozdielne potreby,“ povedal Tréger.

Kvalita reformy je otázna

Šéf ZMOS-u považuje za správny návrh, aby niekoľko menších obcí spadalo pod spoločnú správu.

Za otáznu však považuje samotnú kvalitu reformy samospráv. Tá sa má uskutočniť k dátumu konania komunálnych volieb v roku 2022.

Podľa predsedu ZMOS-u ide o krátky čas a hrozí tak, že reforma neobsiahne všetky zmeny potrebné pre efektívne fungovanie samospráv. Pri reforme by podľa neho malo byť zohľadnené najmä budovanie infraštruktúry, optických internetových sietí či kanalizácií.



Tréger dodal, že hoci sa ZMOS s Úniou miest Slovenska rozchádzajú v predstavách o tom, ako by malo vyzerať územno-správne členenie Slovenska, sú pripravení na dialóg a hľadanie kompromisov, aby sa samosprávne združenia s predstaviteľmi štátu dohodli na takom členení, ktoré bude pre krajinu najsprávnejšie.

„Slovensko by však nemalo byť rozdelené na zbytočne veľké množstvo územných celkov. Slovensko je príliš malá krajina na to, aby sa delila napríklad na osem samosprávnych krajov, ako ich poznáme dnes,“ uzavrel.