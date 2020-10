Ministerstvo spúšťa nový výber správcu zálohovania plastov

Správcu systému by mali vybrať do konca tohto roka.

9. okt 2020 o 13:17 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) spúšťa nový výber správcu zálohovania jednorazových plastov. Správcu systému by mali vybrať do konca tohto roka.

Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO). Samotné zálohovanie PET fliaš a hliníkových obalov sa začne 1. januára 2022.

Spúšťajú nový výber

"Som presvedčený, že sa tentoraz výber správcu podarí lepšie. Že vytvoríme dobré pravidlá a systém od roku 2022 bude fungovať. Apelujem na záujemcov, aby využili možnosť a predkladali projekty na organizačné a technické zabezpečenie zálohového systému," uviedol Budaj.

Záujemca musí predložiť organizačný plán zálohového systému, spôsob jeho financovania, plán dosahovania cieľov návratnosti zálohovaných jednorazových nápojových obalov, schémy budúcich zmluvných vzťahov medzi správcom, výrobcom obalov a distribútorom obalov, ale aj napríklad plán vzdelávacích a propagačných aktivít.

Budúci správca bude investovať aj do propagácie a osvety, aby zálohovanie zabralo. Do roku 2025 by sa mala dosiahnuť 75-percentná návratnosť, do roku 2027 až 90-percentná návratnosť.

Ambíciou ministerstva je dosiahnutie vyššej, ba až absolútnej návratnosti. Správca bude v praxi rozhodovať o technickom a logistickom nastavení systému, spôsobe zberu PET fliaš či rozmiestnení zberových automatov.

Zálohovanie PET fliaš má byť spoplatnené 12 centmi, zálohovanie hliníkových obalov nápojov desiati centmi, do budúcnosti nie sú vylúčené prípadné zmeny v cenách. Vykupovanie sa má týkať len fliaš a obalov s čiarovými kódmi.

Vykupovanie plastov

Ministerstvo bude zároveň navrhovať jednorazové vykupovanie aj neoznačených obalov a takýchto plastových hmôt, ktoré sa nachádzajú a budú nachádzať v slovenskej prírode.

Akcia by mala trvať približne pol roka, rezort očakáva, že na ňu štát vyčlení financie. "Verím, že na Slovensku sa zmení situácia a tento druh odpadu zmizne," skonštatoval Budaj, ktorý nevylučuje ani menšie zmeny v legislatíve.

Minister zároveň nepredpokladá, že by sa spolu s tým mohol rozbehnúť čierny obchod s takýmto druhom odpadu, že by "niekto na Slovensko doviezol vagón odpadu z Poľska či Ukrajiny". Prisľúbil však, že to rezort bude strážiť.

Na Slovensku sa podľa ministerstva vyprodukuje a do obehu dostane ročne jedna miliarda plastových fliaš a 100 miliónov hliníkových obalov nápojov.