Správy, ktoré zaujali cudzincov.

9. okt 2020 o 13:35 The Slovak Spectator

1. Odhalil praktiky konšpiračného webu. Dnes robí aj pre ministerstvo zdravotníctva. Jakub Goda má manuál ako čeliť hoaxom: The faker-in-chief exposing disinformation in Slovakia

2. Stratiť sa ako v horore Blair Witch? V slovenských horách to vraj nehrozí: To the mountains (from our archive)

3. Takýto pád sme ešte nevideli, a nie je to len kvôli pandémii, hovoria politológovia o poklese preferencií OĽaNO: Support for PM and ruling OĽaNO party plunging amid pandemic and scandals

4. Diváci z kartónu, unikátne miniatúry drevených kostolov či kórejské tradície. Pozrite si novinky vo svete kultúry a cestovania: Roundup: Idiot, Korean Culture Month and a heart of stone

5. Koronavírus zrýchlil nástup nových trendov v logistike: COVID-19 pandemic accelerating new trends in the logistics sector

6. Bratislavské parky a záhrady sa otvoria verejnosti tak ako každý rok: Parks and gardens will reveal their secrets despite COVID-19

7. Slabé výsledky prekrývali veľkými sľubmi. Ako sa vlády stavali k diaľniciam: Highways do not solve every regional traffic problem

8. Nový britský veľvyslanec sa do Bratislavy vrátil po desaťročiach: A UK diplomat's journey through 90s Bratislava: No malls, Blue Church and Freddie Mercury

9. V Čičmanoch si zaplieskali bičmi. Aj takto sa snažia uchovať tradície: Čičmany is saving the tradition of whipping

10. Technológie vieme robiť ako nikto na svete, hovoria o nás Američania: Slovak innovation could soon change how we talk to each other

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.