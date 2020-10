Kusého advokátka tvrdí, že na zadržanie starostu nebol dôvod

Starosta Kusý je obvinený z prečinov a zločinov verejného činiteľa.

9. okt 2020 o 13:51 TASR

BRATISLAVA. Starosta bratislavskej časti Nové Mesto Rudolf Kusého, ktorý je obvinený z prečinov a zločinov verejného činiteľa, bol zadržaný nedôvodne, domnieva sa obhajkyňa starostu Eva Mišíková.

"Starosta bol zadržaný a už vôbec nebol dôvod na jeho zadržanie. A to z toho dôvodu, že pokiaľ už bolo od roku 2018 vedené trestné stíhanie, sa na úkonoch a výsluchoch zúčastňoval a nebol žiadny náznak toho, že by sa nechcel zúčastňovať na akýchkoľvek úkonoch trestného konania, ktoré v tom čase bolo vedené," uviedla v piatok pre TASR Mišíková. Ako ona, tak aj klient považujú zadržanie za "teatrálne".

Zároveň advokátka uviedla, že voči uzneseniu o vznesení obvinenia podala so svojím klientom sťažnosť. O sťažnosti bude rozhodovať Krajská prokuratúra (KP) v Bratislave.

V prípade, že by Mišíková s Rudolfom Kusým so sťažnosťou neuspeli, podajú na Generálnej prokuratúre (GP) podnet na zrušenie právoplatného uznesenia o vznesení obvinenia. O podnete by mala potom rozhodovať prvá námestníčka GP Viera Kováčiková.

Bratislavská krajská kriminálna polícia 1. októbra zasahovala v prípade vyšetrovania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Policajný vyšetrovateľ následne obvinil zadržaného starostu z dvoch prečinov a dvoch zločinov zneužívania právomoci verejného činiteľa. V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozil trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.

Následne 4. októbra Okresný súd (OS) Bratislava III nevyhovel návrhu prokurátora a obvineného do väzby nezobral. Hlavným dôvodom rozhodnutia o nevzatí do väzby bolo nesplnenie materiálnej stránky dôvodov väzby. Prokurátor 2. októbra navrhoval väzbu kolúznu a pokračovanie v trestnej činnosti.

Rozhodnutie prvostupňového OS Bratislava III nestíhať starostu väzobne potvrdil v piatok aj Krajský súd (KS) v Bratislave. Trojčlenný senát KS tak zamietol sťažnosť prokurátora voči rozhodnutiu OS Bratislava III.