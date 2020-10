Dobré ráno: Na Slovensku sa oproti prvej vlne zhoršila disciplína

Začíname sa podobať na Česko.

11. okt 2020 o 23:26 Tomáš Prokopčák, Ján Krempaský

Vypočujte si podcast

Podcast sme nahrávali v piatok. Už v nedeľu krízový štáb predstavil nové opatrenia.

Premiér hovorí, že po tomto víkende by sa čísla mali snáď už zlepšovať.

Lenže medzičasom máme rekordy v počte nových infikovaných koronavírusom, nové prípady koncom minulého týždňa prekračovali tisícku, grafy naznačovali, že sa začíname podobať na Česko, len s mesačným oneskoreným.

Či ideme do vážneho problému a budú sa preto sprísňovať opatrenia, alebo sme na strope a situácia by sa mohla pomaly začať zlepšovať?

Tomáš Prokopčák sa pýta Jána Krempaského.

Zdroj zvukov: TA3

Krátky prehľad správ

Hygienikom pomôže armáda, vláda v piatok schválila nasadenie 267 vojakov, ktorí posilnia Regionálne úrady verejného zdravotníctva. Armáda tiež bude pomáhať s testami a v prípade potreby pomôžu vojaci v nemocniciach. Dokopy vláda odsúhlasila nasadenie 1500 vojakov, ktorí by mali pomáhať s následkami núdzového stavu.

Starostu bratislavského Nového Mesta Rudolfa Kusého budú stíhať na slobode, nepôjde tak do väzby. Podľa Krajského súdu dokonca v prípade Kusého nejde o zločin, keďže obvinenému sa nekladie za vinu korupčné správanie a v rámci stavebného konania nie je nikde uvedené, že ak starosta nepovolí stavbu, koná protizákonne. Proti jeho rozhodnutiu sa totiž dá odvolať.

Argentína sa stala prvou krajinou, ktorá schválila pestovanie a konzumáciu geneticky upravenej pšenice. Je to odroda, ktorá je vďaka zásahu lepšie odolná voči suchu. Teraz sa čaká na rozhodnutie Brazílie, do ktorej Argentína pšenicu vo veľkom vyváža.

Arménsko a Azerbajdžan súhlasili, že sa stretnú v Moskve a budú spolu rokovať. Cieľom by malo byť ukončenie bojov o Náhorný Karabach, tie znovu vypukli koncom septembra a odvtedy v oblasti zomreli stovky ľudí, vrátane civilistov.

Nobelovu cenu mieru tento rok získal Svetový potravinový program, ktorý poskytuje pomoc ľuďom v rámci systému OSN. Svetový potravinový program ocenili za jeho úsilie bojovať s hladom a za jeho príspevok k mieru v konfliktných oblastiach. Nórska Nobelova komisia tiež zdôraznila, ak neukončíme ozbrojené konflikty a vojny, nezbavíme sa ani hladu.

Odporúčanie

Vyvinúť vakcínu je naozaj, naozaj ťažké. To, že očkovanie proti koronavírusu vedci vytvorili zhruba za rok a za ďalší rok by sa mohlo dostať k ľuďom, to je takmer zázrak. A dobrou správou je aj to, že sa teraz veľa ľudí dozvedelo, ako vlastne funguje veda, výskum a klinické testy. Ak vás táto téma ale zaujíma viac, odporúčam text Snaha vyrobiť celosvetovú vakcínu za 12 mesiacov na BBC. Vysvetľuje, ako tento proces vyzerá a prečo netreba očkovanie len objaviť, ale ako je ťažké látku vyrobiť a dostať k prakticky celej planéte.

