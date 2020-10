Ochranár Baláž sa bude podieľať na reforme národných parkov

Majú sa riešiť kompetencie spravovania chránených území.

9. okt 2020 o 21:11 TASR

BRATISLAVA. Enviroaktivista a ochranár Erik Baláž bude spolupracovať so Štátnou ochranou prírody SR pri transformácii ochrany prírody. Týkať by sa to malo hlavne národných parkov.

Informovala o tom manažérka pre komunikáciu Štátnej ochrany prírody SR Anna Weissová.

Spolupráca by mala spočívať vo vzájomnej koordinácii pri realizovaní vopred stanovených cieľov a výmene informácií.

Baláž upozorňuje na zmeny v oblasti ochrany prírody. Potrebné je podľa neho riešiť spravovanie pozemkov jednotlivých parkov, ktoré by mali byť v kompetencii samotných správ národných parkov.

Mohli by efektívnejšie zabezpečiť ich ochranu a trvalo udržateľný manažment v podobe rozvoja mäkkého turizmu.

Šéf ochranárov Dušan Karaska si chce vypočuť názory viacerých odborníkov v oblasti ochrany prírody.

"Štátna ochrana prírody SR je otvorená odborným debatám pri plánovaní nového, lepšieho fungovania ochrany prírody na Slovensku. Chceme spolupracovať s každým, komu úprimne záleží na tejto zmene," povedal.