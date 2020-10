Hlasujte za projekty firiem, ktoré menia Slovensko k lepšiemu

VIA BONA

Spúšťame hlasovanie o cenu pre najlepší príklad zodpovedného podnikania.

20. okt 2020 o 0:00

Pandémia posunula hlasovanie verejnosti ocenenia Via Bona Slovakia 2019 až na jeseň (Zdroj: Nadácia Pontis)

Už po dvadsiaty raz udelí Nadácia Pontis ocenenie Via Bona. To ako jediné na Slovensku zviditeľňuje príklady zodpovedného a férového podnikania. Inšpiruje nimi ďalšie firmy, aby nad rámec zákona pomáhali okoliu a zamestnancom, životnému prostrediu, bojovali s korupciou alebo riešili spoločensky dôležité témy.

Do 20. ročníka firmy prihlásili 52 nominácií. Spomedzi nich porota posunula do druhého kola 17, ktoré budú súťažiť o víťazstvo v šiestich kategóriách. Siedmeho víťaza vyberú čitatelia denníka SME, ktorí za svojho favorita môžu zahlasovať od 20. októbra do 8. novembra.

Pozrite si osem nominácií a v pripravenej ankete môžete kliknúť na názov firmy, ktorej chcete dať hlas. Nadácia Pontis bude vyhlasovať výsledky tohtoročnej ceny Via Bona 11. novembra od 19.00 hod a priamy prenos budete môcť sledovať na youtube kanáli denníka SME.

Eset

Spoločnosť Eset si uvedomuje význam vedy a výskumu pre Slovensko, aby malo šancu stať sa modernou a úspešnou krajinou. Prostredníctvom Nadácie Eset zrealizovala ocenenie excelentných vedcov Eset Science Award, ktorého cieľom je zvyšovať spoločenské postavenie vedy a vedcov na Slovensku. Projektom sa firma snaží aj o otvorenie verejnej diskusie na tému vedy, ktorá je dlhodobo na okraji záujmu spoločnosti.

HandCubeKeys

Vďaka osobnej skúsenosti so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi bratia Martin a Ľuboš Belaví veľmi dobre poznali problémy ľudí s hendikepom – najmä problém pracovať s bežnou PC klávesnicou, ktorá im nevyhovovala ergonomicky, veľkosťou, tvarom, prípadne veľkosťou znakov. Ľuboš sa preto pustil do vývoja inovatívnej klávesnice HandCubeKeys určenej špeciálne pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Možno ju ovládať bezdotykovo.

JRK Slovensko

Poslaním spoločnosti JRK Slovensko je zlepšovať odpadové hospodárstvo cez zvyšovanie miery triedenia. Pre tento účel vyvinula systém evidencie odpadov ELWIS, ktorý prináša samosprávam prehľad o reálnych množstvách odpadu zo slovenských domácností a subjektov, tým, že monitoruje zber nádob a vriec s odpadom. Vďaka tomu môžu mestá a obce prijímať potrebné opatrenia a nastaviť pre svojich občanov spravodlivý systém poplatkov za odpad a jeho lepšie triedenie.

Letmo SK

Spoločnosť Letmo poskytuje pomôcky a poradenstvo pre zdravotne znevýhodnených ľudí. Pri svojej činnosti narážala na opakujúci sa problém – neexistovala žiadna interaktívna mapa, ktorá by zdravotne znevýhodneným poskytovala monitoring bezbariérovosti priestorov. Vytvorili preto unikátnu mobilnú aplikáciu VozickarMAP, ktorá umožňuje nájsť najbližšie bezbariérové objekty, komentovať ich stav alebo sa opýtať komunity vozičkárov.

Lyra Group

Spoločnosť Lyra Group pri výrobe čokolády využíva energeticky úsporné technológie i ekologickú likvidáciu odpadu. Firma vytvorila Blockchain čokoládu, ktorá vnáša do procesu výroby a distribúcie čokolády transparentnosť, nielen z hľadiska použitých surovín, ale aj časovej vystopovateľnosti produktov. Firma zároveň v Kolumbii podporuje miestnych farmárov. Z tejto krajiny pochádza väčšina surovín, ktoré používa vo výrobe.

Profesia

Profesia zamestnáva rovnaký počet mužov a žien, medzi nimi aj príslušníkov menšín a nezabúda ani na matky s deťmi či ľudí so zdravotným znevýhodnením. Firma dlhodobo podporuje transparentnosť v podnikaní. Zamestnanci Profesie svoje skúsenosti odovzdávajú ďalej vo forme expertnej pomoci. Pracovné ponuky z oblasti školstva sú zdarma zverejňované na edujobs.sk. Portál Profesia.sk sa snaží plne prispôsobiť aj potrebám zrakovo alebo sluchovo znevýhodnených ľudí.

Tesco

Tesco sa vo svojej stratégii zodpovedného podnikania zameriava hlavne na riešenie sociálnych a environmentálnych výziev – zodpovednú spotrebu a výrobu tovarov, podporu domácich dodávateľov, boj proti plytvaniu potravín, znižovanie negatívneho dopadu obalov na životné prostredie. V roku 2019 sa spoločnosti, ako prvému maloobchodnému predajcovi v strednej Európe, podarilo dosiahnuť darovanie nepredaných potravín zo všetkých svojich obchodov u nás.

Whirlpool

Z celkového počtu zamestnancov spoločnosti Whirlpool Slovakia tvoria 40 % ženy, 18 % zamestnancov pochádza z marginalizovanej skupiny Rómov a 7 % zamestnancov tvoria zdravotne znevýhodnení. Whirlpool Slovakia aj vďaka individuálnemu prístupu k zamestnancom vo vlastnom rekvalifikačnom a tréningovom centre zaznamenáva oveľa vyššiu kvalitu a pripravenosť zamestnancov na zaradenie sa do pracovného procesu a kolektívu.

Redakcia denníka SME vybrala do hlasovania o cenu verejnosti týchto šesť firiem. Ak by ste si chceli prečítať príbehy všetkých finalistov, nájdete ich na stránke Nadácie Pontis.