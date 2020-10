Najdôležitejšie správy dňa: Koronavírus vystupňoval spor Matoviča so Sulíkom

Pozrite si prehľad dnešného dňa.

12. okt 2020 o 18:30 Martin Vonšák, TASR

Kotleba si na súde okrem verdiktu vyslúžil poriadkovú pokutu.

Koranakríza naberá na obrátkach, spor Sulíka a Matoviča graduje.

Únia sa snaží zvýšiť tlak na Lukašenkov režim, uvalila sankcie.

Nobelovou cenou za ekonómiu ocenili vylepšenie teórie aukcií.

Prinášame prehľad najdôležitejších správ dnešného dňa:

Kotleba predniesol niekoľkohodinovú záverečnú reč, vyslúžil si pokutu

V marci roku 2017 predseda ĽSNS Marian Kotleba ešte ako banskobystrický župan odovzdal trom rodinám šeky na 1488 eur. Neskôr ho preto obvinili z extrémizmu. Kým znalci a odborníci na extrémizmus na súde hovorili o jednoznačne extrémistickom spojení čísel, Kotleba rozprával, že išlo o čisto náhodné spojenie.

To isté tvrdil aj dnes na súde, na ktorom mal padnúť verdikt. Kotlebovi za to hrozí štyri až osem rokov väzenia, odsúdenie by znamenalo aj automatickú stratu poslaneckého mandátu.

Napriek upozorneniam sudkyne vo svojej niekoľkohodinovej záverečnej reči vybočoval z rámca prejednávanej veci. Podľa sudkyne napriek jej viacerým upozorneniam zdržiaval svojou dlhou záverečnou rečou hlavné pojednávanie a bránil tým hlavnému pojednávaniu. A tak mu udelila poriadkovú pokutu vo výške 500 eur. Kotleba v rámci svojej záverečnej reči menoval čísla zákonov, predpisov a desiatky legislatívnych návrhov ĽSNS. Voči rozhodnutiu sudkyne podal sťažnosť.

Ešte pred šiestou večer Kotleba prednášal záverečnú reč, pričom požiadal sudkyňu Sabovú o odročenie, keďže súd sa zvyčajne zatvára o šiestej hodine. Sudkyňa však mala už v septembri v pláne pojednávať už dlhšie.

"Pokračujeme v hlavnom pojednávaní," reagovala Sabová stručne na požiadavku Kotlebu. Protestovať chcel aj jeho obhajca Mularčík. "Posaďte sa pán obhajca," odsekla Sabová.

Koranakríza naberá na obrátkach, spor Sulíka a Matoviča graduje

Na úvod len niekoľko čísel. Na Slovensku odhalili za nedeľu 504 nakazených novým koronavírusom. V nemocniciach je hospitalizovaných 334 ľudí s ochorením COVID-19. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 36 ľudí. Celkový počet pozitívne testovaných ľudí u nás doteraz je 20 355.