Nie som nadšený, reaguje Kotleba, čakal oslobodzujúci verdikt

Kotleba tvrdí, že dôvodov na odvolanie na Najvyšší súd je podľa jeho obhajoby veľa.

12. okt 2020 o 23:38 TASR

BRATISLAVA. Predseda ĽSNS Marian Kotleba v kauze kontroverzných šekov na sumu 1488 očakával na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku (ŠTS) oslobodzujúci rozsudok.

Uviedol to po opustení súdnej siene. "Samozrejme, nemôžem povedať, že som nadšený, pretože som čakal oslobodenie," zareagoval Kotleba, ktorého samosudkyňa odsúdila na štyri roky a štyri mesiace so zaradením do Ústavu s minimálnym stupňom stráženia.

Šéf ĽSNS tvrdí, že z odôvodnenia rozsudku bolo vidno, že sudkyňa nezobrala do úvahy ani jeden argument jeho obhajoby. Okrem tých, ktoré zamietla, podľa slov Kotlebu absolútne nezákonne a bez akéhokoľvek oprávnenia. Zároveň aj tých, ktoré nechala, aby sa vykonali, ani jeden nezobrala do úvahy.

Kotleba tvrdí, že dôvodov na odvolanie na Najvyšší súd je podľa jeho obhajoby veľa. "Jednoducho počkáme si na písomné odôvodnenie rozsudku a potom sa budeme k tomu stavať nejakým spôsobom," povedal predseda ĽSNS.