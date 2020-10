Ministerstvo spravodlivosti podpísalo zmluvu na IT služby za milióny

13. okt 2020 o 14:17 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR podpísalo so spoločnosťou Soitron zmluvu na IT služby za vyše šesť miliónov eur vrátane DPH. Predmetom zmluvy je prevádzka siete v rámci rezortu, jej rozvoj a podpora pre sieťové zariadenia. TASR to potvrdil hovorca MS SR Peter Bubla.

Do verejnej súťaže sa zapojili traja uchádzači, pričom rozhodujúcim kritériom bola najnižšia ponúknutá cena. Víťazný uchádzač predložil o 511.000 eur lacnejšiu ponuku ako Lynx a o 420.000 eur lacnejšiu ponuku ako Ditec.

Zmluva sa skladá z troch častí. Prvou je podpora prevádzky siete na obdobie 48 mesiacov v hodnote 2,9 milióna eur. Podstatou tejto časti je podľa Bublu dohľad nad prevádzkou siete celého rezortu, ktorý okrem ministerstva tvoria okresné a krajské súdy, špecializovaný trestný súd, justičná akadémia, datacentrum, ale aj ústavy Zboru väzenskej a justičnej stráže. Táto časť zmluvy zahŕňa tiež prevádzku služieb telefónnej ústredne, riešenie incidentov v dohodnutých časoch neutralizácie výpadkov či profylaxiu sieťových zariadení.

Druhú časť zmluvy tvorí rozvoj služieb, ktoré si bude môcť rezort počas jej trvania objednať v celkovej výmere 16.000 odpracovaných hodín. "Služby rozvoja budú využité na riešenie zvýšenia bezpečnosti siete, prípadne úprav siete," dodal Bubla. Konkrétne to môžu byť zmeny lokalít či konfigurácie sietí. Za služby rozvoja zaplatí rezort maximálne 1,5 milióna eur.

"Treťou častou sú služby maintenance od výrobcu k sieťovým zariadeniam a sieťovým softvérom pre existujúce sieťové zariadenia a softvéry," doplnil. Ide o záruky v prípade poruchy či riešenie problémov s takzvaným firmvérom na zariadeniach. Za túto časť zmluvy zaplatí rezort víťazovi verejnej súťaže maximálne 1,6 milióna eur.

Prínosom poskytovaných služieb má byť kontinuita bezpečnej prevádzky siete a úroveň odstraňovania problémov so sieťou. "Taktiež je prínosom zvyšovanie zabezpečenia siete a podpora pre sieťové komponenty," spresnil Bubla.