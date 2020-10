Dobré ráno: Pôjde Kotleba do väzenia a zakážu ĽSNS?

O rozsudku bude ešte rozhodovať Najvyšší súd.

13. okt 2020 o 23:09 Tomáš Prokopčák, Peter Kováč

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/3xvsr-ef37fe?from=pb6admin&download=1&version=1&auto=0&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Helvetica&skin=1&pfauth=&btn-skin=107

Štyri roky a štyri mesiace. Špecializovaný trestný súd uznal Mariana Kotlebu vinným a ak rozsudok potvrdí Najvyšší súd, pôjde do väzenia.

Podľa súdu svojimi šekmi propagoval ideológiu, ktorá smeruje k potlačeniu ľudských práv a slobôd, spravil to verejne, ako verejný funkcionár a ako člen organizovaného hnutia.

Znamená to teda, že Kotleba pôjde do väzenia? A môže to znamenať, že teraz by sa už podarilo rozpustiť a zakázať ĽSNS?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Petrom Kováčom.

Zdroj zvukov: TASR

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Boj s Covidom nie je politický zápas, odkazuje politikom Slovenská lekárska komora. Dodáva, že je znepokojená nezmyselnými slovnými prestrelkami medzi vrcholovými politikmi a žiada ich, aby rozhodovali pokojne. Politikom odkazuje, že v čase pandémie považuje naháňanie politických bodov za vrchol arogancie a nepochopenia vážnosti situácie.

Vláda sa mohla pomýliť asi o 150-tisíc infikovaných ľudí. Myslí si to matematik Richard Kollár, ktorý modeluje priebeh pandémie. Odhaduje, že nakazených na Slovensku je v súčasnosti asi 50-tisíc ľudí a nie 200-tisíc, ako naznačoval minister Milan Krajniak.

Pandémia koronavírusu znížila výšku platov ponúkaných v pracovných inzerátoch. Ukazuje to analýza portálu Profesia, ktorý si všimol, že v pracovných inzerátoch zamestnávatelia ponúkajú plat o 6,7 percenta nižší, ako v minulom kvartáli. Udialo sa to pritom v každom krají na Slovensku.

Európske krajiny sa dohodli, že zjednotia svoje pandemické semafory. Cieľom je spoločne postupovať pri prípadnom zatváraní hraníc, zabrániť mu a ukončiť tak stav, že každý štát má svoje vlastné pravidlá, ktorým potom nik poriadne nerozumie.

Mravce zrejme dokážu používať nástroje na to, aby sa vyhli utopeniu. Druh Solenopsis richteri používa piesok, aby získal tekutú potravu z nádob, v ktorých by sa mohol utopiť. Takéto sofistikované využívanie nástrojov pritom dosiaľ u zvierat nebolo pozorované.

Odporúčanie

Dnešné odporúčanie má pre vás náš Jožko Matej. Ak už ste sa dlhší čas pokúšali nájsť sitcom, ktorý vás pobaví a nedarí sa vám, skúste britský seriál Derry Girls na Netfixe. Štyri dievčatá a ich anglický spolužiak sa na katolíckej škole v Severnom Írsku snažia prežiť svoje dospievanie uprostred konfliktu medzi katolíkmi a protestantmi v 90. rokoch. Autentickosť prostredia a skvelé dialógy vás určite rozosmejú.

Všetky podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.