Kotleba si vo verdikte vypočul, v čom všetkom okolo neho vidieť extrémizmus

BRATISLAVA. Štyri roky a štyri mesiace väzenia pre Mariana Kotlebu nie sú výsledkom „iba“ toho, že šéf ĽSNS odovzdal šeky v hodnote 1488 eur. Na pondelkovom pojednávaní si síce robil žarty z toho, či by bol obžalovaný, aj ak by sumu napísal rímskymi číslicami, ale zrejme nebol ďaleko od pravdy.

Ústne zdôvodnenie rozhodnutia, ktoré prednášala sudkyňa Ružena Sabová približne hodinu a pol, totiž podrobne vysvetľuje, čo Kotlebovi priťažilo a kedy sa trestu mohol vyhnúť.

Nižší alebo dokonca žiadny trest by dostal napríklad vtedy, ak by sporné šeky s neonacistickou symbolikou neodovzdával verejne, a taktiež by v tom čase nebol županom a zároveň poslancom parlamentu.

„Obžalovaný konal ako poslanec zákonodarného zboru, ktorý je povinný dodržiavať ústavu a zákony,“ vysvetľovala v odôvodnení Sabová. Zo zákona pritom vyplýva, že ak sa rovnaký trestný čin nepácha verejne, sadzba sa začína pri jednom roku, nie pri štyroch ako u Kotlebu.

Za priťažujúce označila sudkyňa aj to, že šéf ĽSNS usporiadal odovzdávanie symbolických šekov s veľkými číslicami pred asi tristo ľuďmi na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici. O akcii neskôr informovali stranícke noviny aj webstránka kotlebovcov.