Koalícia nemá ďaleko ku kríze, myslí si Slosiarik

Podľa Slosiarika je ťažké odhadnúť ako konflikt ovplyvní preferencie SaS

14. okt 2020 o 18:07 SITA

BRATISLAVA. Ak premiér hovorí, že koaličný partner by si mal nájsť lepšieho reprezentanta strany - iného predsedu, tak ku koaličnej kríze nie je ďaleko.

Myslí si to sociológ Martin Slosiarik z agentúry Focus.

Pre agentúru SITA tak reagoval na slová predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý uviedol, že v strane Sloboda a Solidarita (SaS) by mali nájsť dôstojnejšieho lídra na post predsedu strany.

Šéf SaS a minister hospodárstva Richard Sulík v nedeľu 11. októbra predčasne opustil zasadanie Ústredného krízového štábu.

Následne si s premiérom vymieňal názory cez sociálne siete.

Slosiarik dodal, že zatiaľ nikto z nich nepovedal, že by z toho dôvodu mala skončiť koalícia.

Sociológ tvrdí, že ak šli s touto témou na verejnosť, urobili z nej aj politickú tému, „ktorá mala nejakým spôsobom zafungovať aj na voličov.”

To podľa Slosiarika znamená ukázať niekoho ako zodpovedného a iného zasa ako nezodpovedného.

„Každopádne to bežnému občanovi nijakým spôsobom nepomohlo, pretože celkový dojem z toho je, že riadenie krajiny je chaotické,” doplnil.

„Toto si myslím, že by znamenalo faktický rozpad koalície,” reagoval na otázku, či by mal premiér odvolať Sulíka z funkcie ministra hospodárstva.

Podľa Slosiarika je ťažké odhadnúť ako tento konflikt ovplyvní preferencie SaS a hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

„SaS už od volieb rastie práve aj na úkor OĽaNO, to znamená, že väčšina súčasných voličov SaS, ktorí túto stranu vo februári nevolili, pochádza práve z elektorátu OĽaNO z volieb 2020. Aj medzi súčasnými voličmi OĽaNO je stále vysoká miera pozitívnej afinity k SaS. Ťažko povedať, do akej miery to tento konflikt zmení, ale skôr sa prikláňam k tomu, že preferencie SaS ešte môžu rásť,” doplnil sociológ.

Richard Sulík v nedeľu 11. októbra predčasne opustil zasadanie Ústredného krízového štábu. Svoj odchod zdôvodnil tým, že pandemická komisia nemá k dispozícii základné údaje o tom, kde sa nakazili ľudia pozitívne testovaní na prítomnosť koronavírusu, no chce prijímať celoplošné rozhodnutia a zatvárať prevádzky, čo spomalí ekonomiku.

Sulíkov predčasný odchod okrem Milana Krajniaka (Sme rodina) a Matoviča skritizovali aj Jaroslav Naď (OĽaNO), Veronika Remišová a Juraj Šeliga (obaja Za ľudí).